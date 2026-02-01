血糖數值漂亮也沒用！腸胃5症狀=糖尿病警訊 醫：神經已受損

記者鄭玉如／台北報導

血糖過高的前兆有跡可循。胃腸肝膽科醫師卓韋儒提到，許多糖尿病患者血糖數值漂亮，卻經常出現胃脹、想吐、拉肚子，其實是自律神經受傷的信號，而腸胃是最常「提早出問題」的地方之一，對此分享「糖尿病腸胃5大隱形警訊」，包括胃輕癱、便秘。

卓韋儒在臉書粉專指出，糖尿病不是只有血糖紅字，腸胃可能早就拉警報，許多糖尿病患者每天胃脹、想吐、拉肚子，代表自律神經已經受傷，腸胃是最常「提早出問題」的地方，卻容易被忽略，當神經失調，導致食物推不動、胃排空變慢、吸收時間亂掉，不只腸胃不適，還會造成血糖波動大。

卓韋儒分享「糖尿病腸胃5大隱形警訊」，首先是胃輕癱，飯後撐到想吐，甚至嘔出未消化的食物；「便秘」代表腸子變懶，2、3天才上一次；還有「夜間腹瀉」，半夜跑廁所、早上又正常；「胃酸逆流」如胸口燒、喉嚨卡；最後是「血糖亂飆」，胃排空時間亂，藥效對不上吸收。

卓韋儒提醒，最新研究發現，幽門桿菌感染會誘發慢性發炎，導致胰島素阻抗上升、血糖不穩，因此很多「血糖降不下來」的病人，可能是腸胃細菌所致。更建議民眾，健檢時別只看血糖報告，也可以評估腸胃蠕動、自律神經功能，檢查幽門桿菌，及早發現治療。

