血糖機差異真相曝光！家用血糖機與醫院測量結果差異原因揭露

糖尿病是台灣常見的慢性疾病，許多糖尿病患者依賴家用血糖機來追蹤日常血糖。然而，臨床上常聽到民眾反映，在家量測的血糖數值與醫院檢測結果，存在明顯差距，甚至會擔心家用血糖機是否出現故障。例如，有患者在家測量血糖值為一五0，但在醫院卻顯示為一二0，這讓不少人感到困惑與擔憂。對此，衛生福利部苗栗醫院檢驗科主任湯永城表示，家用血糖機與醫院儀器之間的差異，其實是由於測量原理的不同，加上操作方式、環境及試紙狀態等因素影響所造成的，並非儀器故障。他強調，這種差異是正常現象，民眾不需要過度焦慮。

湯永城主任說明，醫院通常使用「靜脈血漿」進行血糖測量，並搭配高精密度儀器與嚴格的品質控管。而家用血糖機則多以「末梢全血」進行電化學偵測，兩者在檢體和測量方法上存在差異，因此測量結果難免會有所不同。依據國際標準，家用血糖機的測量數值若與實驗室測量數值落在±10%的誤差範圍內，即屬正常範圍。湯主任強調：「血糖機的主要功能在於監測、掌握日常血糖的變化趨勢，而非單一次與醫院的數據比對完全一致。」

湯永城主任也指出，許多因素可能導致家用血糖機測量結果不準確。例如，手指上的汗水、乳液、食物殘糖或酒精未乾等，均會影響測量結果；此外，過期或保存不當受潮的試紙、測量時採血量不足或手指冰冷，也可能導致儀器無法正確判讀。生理因素如飯後血糖快速變化或運動後代謝加速，也會使家用血糖機測得的末梢血糖值與醫院的靜脈血糖值有顯著差異。

湯主任提醒民眾，為了提高測量準確度，應遵循正確的量測方式，包括：量測前先洗手、確保試紙乾燥、採血量足夠、並固定時間量測。此外，家用血糖機屬於精密儀器，長時間使用後感測器可能會老化、插槽沾黏微量血跡或受潮，這些都會影響測量結果。因此，湯主任建議，使用者每六至十二個月應主動與購買店家或原廠聯繫，進行儀器校正與功能檢查。多數品牌提供試紙反應測試、感測區清潔、電池更換與操作指導，有助確保儀器維持最佳狀態。

湯主任強調，正確的血糖監測不僅有助於患者了解飲食、運動與藥物的影響，還能避免因為誤判數值而造成不必要的過度緊張或自行調整藥物，反而增加低血糖風險。他呼籲民眾，若發現血糖機讀值反覆異常或持續偏離以往趨勢，應盡快聯繫購買店家或原廠，或將血糖機及試紙帶至醫院檢驗科，由專業醫檢師協助指導正確使用方法。

此外，湯主任提醒，單次血糖值容易受飲食、活動與情緒影響，而糖化血色素(HbA1c)是評估糖尿病控制最重要的指標，也需要定期檢查，這樣血糖控制更全面。

湯主任總結道：「只要遵循正確的量測步驟並定期保養，家用血糖機仍是安全、可靠且重要的日常管理工具」。苗栗醫院亦將繼續提供專業衛教與技術協助，幫助患者穩定血糖，提升生活品質。湯永城主任表示，只要確保量測步驟正確、儀器定期保養，家用血糖機仍是安全、可靠且重要的日常血糖管理工具（見圖）。湯永城主任提醒，醫院檢驗儀器都有定期保養與校正，確保每一次檢驗結果都精準可靠。家用血糖機其實也一樣需要定期維護！