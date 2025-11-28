血糖正常也會酮酸中毒！症狀持續 1 天需就醫，揪背後原因防反覆發作

糖尿病若控制不當，將導致急性併發症，其中酮酸中毒雖緊急處置後不會留下後遺症，但馬偕醫院內分泌暨新陳代謝科醫師莊世旻提醒，酮酸中毒初期症狀不明顯，也可能發生於血糖正常之時；若症狀持續超過 1 天遲遲未就醫，恐有危急生命之虞，尤其第一型糖尿病患者病程惡化速度快，不按時用藥、血糖控制不佳等高風險族群更要注意。

酮酸中毒 3 要件，非糖友也可能發生

酮酸中毒是當胰島素分泌不足，葡萄糖無法被分解以供身體能量，細胞改分解蛋白質、脂肪作為替代，過程中將分解出游離脂肪酸並代謝成酮體，當酮體累積過多、血液酸化，就會引發酮酸中毒。莊世旻表示，最新酮酸中毒的診斷標準為具糖尿病史、血液酸化（pH 值 ＜ 7.3 或碳氫酸鹽＜18mEq/dl）、血液或尿液有酮體，並依酸鹼值定義嚴重度，pH 值 7.2-7.3 屬輕度、7.0-7.2 中度、小於 7.0 為重度。

廣告 廣告

過去會以血糖高於 250mg/dl 作為酮酸中毒的診斷標準，但莊世旻引用研究指出，排糖藥物使用者也可能在血糖正常的情況下，出現胰島素缺乏引發酮酸中毒；臨床上也偶見酒精、長期飢餓、感染造成誘發的個案。不過，酮酸中毒最常見仍是第一型糖尿病患者，因胰島細胞遭自體免疫破壞，幾乎無法分泌胰島素，酮酸堆積速度更快，若一餐未施打胰島素或因感染、壓力使血糖波動，病情都可能在數小時內迅速惡化。

症狀易被誤認腸胃不適，及時治療不留後遺症

酮酸中毒初期常以噁心、嘔吐、腹痛、食慾不振等腸胃症狀為主，其餘還有口渴、多尿、視力模糊、嗜睡等，部分患者也會散發類似水果的味道，或因身體代償機制出現深而快的庫斯莫呼吸。治療方式則為補充水分、施打胰島素，莊世旻表示，雖酮酸中毒及時治療，多可完全恢復，且不會留下後遺症，但若延誤處置可能出現疲倦、頭痛、意識不清等嚴重症狀，並傷害神經及全身器官，造成腦水腫、心律不整及死亡。

莊世旻提醒，治療過程中須找出背後的「加重因素」，以避免再度發作。事實上，約 3 成首次發生酮酸中毒的患者，是因症狀就醫後才得知自己患有糖尿病；一旦接受治療並規律控糖，後續發生機率並不高。反之，已知糖尿病卻仍反覆酮酸中毒者，通常是自我照護不足，例如不固定飲食、未按時施打胰島素、擔心低血糖自行減藥等。

曾有名 50 歲女性清潔員，因輪班環境無法定時進食、規律施打胰島素，導致多次酮酸中毒住院，醫療團隊後續透過營養師協助換算碳水化合物、衛教師教導血糖監測、社工協助申請醫療支出補助，發作頻率才明顯下降。

預防酮酸中毒，高風險族群須規律打胰島素、監測血糖

莊世旻強調，高風險族群應規律施打胰島素、監測血糖，以避免酮酸中毒，若有疑似症狀持續 1 天，就應立即就醫。另社群上盛行的生酮飲食對第一型、第二型糖尿病患者來說，反而可能加劇酮體上升，甚至增加低血糖風險，糖友在採用生酮飲食前，一定要與醫療團隊討論，不可自行嘗試。

文／周佩怡、圖／巫俊郡