血糖爆表了？中醫教你按摩6穴位刺激胰島素分泌降血糖

糖尿病是種因胰島素分泌不足或無法有效利用胰島素，導致血糖過高的慢性疾病。中醫師林泰源解釋，糖尿病不僅會引發血糖水平異常，嚴重還會導致神經病變，導致腎衰竭、中風等健康危機，想穩定血糖除了靠藥物控制外，平時還可按摩6穴位，刺激胰臟細胞分泌胰島素，達到降低血糖的效果。

糖尿病的典型症狀及早期警訊

林泰源表示，糖尿病患者常見的典型症狀包括尿多、喝多、吃多但體重減輕，但這些症狀通常只有在血糖急速上升或長期控制不佳時，才會明顯出現。大多數糖尿病患者在早期並無明顯不適，往往是在例行健康檢查中才發現，因此定期檢查血糖水平，對於及早發現和控制糖尿病至關重要。

由於糖尿病患者無法有效利用血液中的葡萄糖，身體會出現能量不足的狀況，導致容易疲倦。更嚴重的是，長期高血糖會使神經和血管如同浸泡在高濃度糖水中，逐漸變性並受到破壞，這種損傷會引發一系列併發症，包括神經病變、血管病變，甚至影響重要器官功能。

神經和血管病變 恐導致腎衰竭、中風危機

林泰源指出，當糖尿病引發神經病變時，患者可能出現手腳麻痺、夜間小腿抽筋，甚至神經發炎導致的劇烈疼痛。血管病變則會造成末梢血液循環不良，傷口難以癒合，若血管病變發生在腎臟，還可能導致慢性腎衰竭；若發生在腦部或心臟，則可能引發中風或心肌梗塞等致命的心血管疾病。此外，視力減退和皮膚搔癢也是高血糖常見的併發症。

中醫按摩6穴位 有助控制血糖

林泰源建議，糖尿病患者可通過穴位按摩，來緩解症狀並幫助穩定血糖。按壓「魚際穴」有助於緩解口渴症狀，而按壓「內庭穴」則可抑制食慾，控制多食症狀。研究還發現，按壓或熱敷手部的「合谷穴」、「曲池穴」以及足部的「足三里穴」、「三陰交穴」，能刺激胰臟β細胞分泌胰島素，達到降低血糖的效果。

積極管理糖尿病 才能重拾健康生活

糖尿病雖是慢性疾病，但透過積極管理仍可維持良好生活品質。林泰源強調，一旦確診糖尿病，應立即就醫並學習相關照護知識。良好的血糖控制不僅能避免各種併發症的發生，更能讓患者重拾健康人生，不讓藥物主導生活。

◎ 圖片來源／馬光中醫診所．達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／林泰源中醫師

