血糖狂飆500體重剩34公斤！牙醫吃1食物奇蹟康復？醫揭「致命危險」千萬別學

一名60歲的牙醫栗原幸紘，身高163公分，體重卻在短時間內暴跌至僅剩34公斤。更危險的是，他的血糖值飆高到500mg/dL，身體極度虛弱，連站立都需要人攙扶。面對這樣的危急狀況，連他的主治醫師都悲觀地表示：「恐怕該準備後事了。」

栗原醫師的噩夢，始於突如其來的右膝劇痛。半年治療無效後，左眼開始失明、臉部僵硬得像「鬼臉」，身體功能逐漸崩潰，緊急就醫才發現他得了糖尿病。

接受糖尿病治療後他雖短暫出院，但他依舊臥病在床長達兩年，虛弱到連拿起桌上的醬油瓶都做不到，心情崩潰到認為「自己撐不過明天」。

奇蹟的「半日斷食法」？醫師靠蔬菜汁逆轉瀕死絕境

因為正規治療無效，無計可施之下，栗原醫師找上了日本的「斷食名醫」甲田光雄醫師。對方開出的處方箋：「一天只吃兩餐，戒掉藥物，飲食回歸簡單。」令人驚訝的是，短短數月，栗原醫師體重竟奇蹟般回升至50公斤，不僅能重新站起來，還重返牙醫診所執業。

甲田醫師指出，這種溫和的「半日斷食法」讓身體獲得修復時間，尤其對糖尿病有顯著效果。他建議搭配蔬菜汁與生洋蔥，更能促進血糖穩定。他強調：「吃太多才會生病，空腹力才能喚醒身體的自癒本能。」

他指出，所謂「空腹力」，指的是讓內臟休息並進行修復，清除體內累積的毒素與脂肪，啟動身體再生機制。甲田醫師說，斷食不是極端絕食，而是有意識地停止進食，給身體休息與修復的機會。「想長壽與健康，從養成每天的空腹習慣開始。」

高血糖暴瘦原因 胰島素無法轉化食物熱量導致身體「自體崩壞」

然而，針對日本牙醫的情形，嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科主任連偉成有不同的專業解析，同時他也發出警告。

連偉成表示，在臨床上，當患者血糖如此高（如500mg/dL）且體重急遽下降（如瘦到34公斤，BMI僅12）時，這通常意味著體內胰島素分泌已嚴重不足或功能喪失，無法將食物中的熱量營養轉成熱量供身體運用才會這麼瘦。

連偉成解釋，胰島素就像是「鑰匙」，負責將食物中的營養（如糖分）送進細胞內供身體使用。當胰島素不足時，身體無法吸收糖分，高濃度的糖就會積聚在血液中。

此時，身體為了生存，會誤以為處於「飢餓」狀態，開始分解自身儲存的脂肪和肌肉（蛋白質）來當作替代的能量。這就是栗原醫師體重暴跌、肌肉和體力都嚴重流失的原因，身體正處於「崩解」的狀況。

高血糖的標準治療：補充胰島素打破惡性循環

連偉成強調，在這種身體崩解的危急狀況下，限制飲食，包括斷食或只喝蔬菜汁是極度危險的，因為這會加劇營養缺乏，使體重持續減輕。

他指出，即使是美國糖尿病協會（ADA）的治療指南，對於這類「高血糖且身體崩壞」的患者，都建議首先要施打胰島素。胰島素的補充能幫助身體吸收糖分，打破分解肌肉與脂肪的惡性循環。

連偉成解釋，一旦糖分吸收正常，身體的代謝就會恢復正向。「這是科學，這是物理，」 他說。沒有足夠的能量輸入，你不可能憑空長回肌肉和脂肪。因此，必須搭配足夠的營養攝取，才能讓體重從34公斤回升到50公斤。

糖尿病飲食控制觀念 不是吃越少越好

連偉成認為，日本醫師提到用斷食治好瀕死糖尿病這類「成功案例」的報導通常過於簡化，並未呈現完整的醫療過程。他強調，新陳代謝科的標準治療目標是：讓患者恢復到健康人應有的營養狀態。

連偉成糾正了一個常見的糖尿病飲食誤區：「糖尿病的營養治療，不是叫你說吃得很少或越少越好， 而是吃你需要的量。」事實上，斷食確實是很早期治療嚴重高血糖糖尿病的一種療法，因為當時醫界除了提供患者水分降低血糖濃度以外，沒有更好的方法讓患者過高的血糖下降。

當年的斷食法確實成功治好部分病人，但是也有過於虛弱的患者死亡了，這麼多年來醫療發達了，有更快解除病患高血糖危險的方法，就不再使用斷食法來治療，避免虛弱的患者撐不過。事實上對於過瘦的患者，治療時會建議要攝取足夠的營養來補充體重，而不是去限制飲食。

斷食法的迷思：飲食總量才是關鍵

至於流行的「168斷食法」或其他間歇性飲食雖然也有很多支持者，不過連偉成表示，許多研究顯示，飲食的總量和內容，比攝取時間更重要。無論是一天兩餐、三餐，或只在8小時內進食，只要總體營養是均衡且足夠身體維持運作的，就是健康的。

他提醒，臨床上經常有患者在確診糖尿病後，嚇到不敢吃東西，這反而讓身體陷入危險。只有在身體營養足夠、狀況穩定後，才適合進行漸進式的飲食調整，而不是在體重過輕、血糖極高時貿然嘗試極端斷食法，否則可能發生不可挽回的危險。

