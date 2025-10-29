血糖穩定不等於眼睛安全！醫揭糖尿病威脅：黃斑水腫與青光眼提早報到
【健康醫療網／記者趙正瑋報導】許多糖尿病患者以為，只要血糖維持穩定，就能避免眼睛出現病變。然而，眼科醫師謝明潔指出，臨床觀察顯示，即使血糖控制良好，隨著病程延長，微血管仍可能受到損傷，導致不同程度的視力變化。謝明潔醫師提醒，糖尿病相關眼病變進展緩慢且早期症狀不明顯，定期檢查與早期介入，是守護視力的關鍵。
黃斑部病變 中心視力模糊隱形威脅
黃斑位於視網膜中央，是眼睛辨識細節與顏色的關鍵區域。當高血糖影響微血管通透性，液體滲入視網膜組織，便可能造成「糖尿病黃斑部水腫」。謝明潔醫師提醒，患者早期幾乎沒有明顯不適，僅在閱讀或注視物體時感到模糊，容易被忽略。
若病變延伸至中央黃斑區，將使視力下降、影像扭曲，治療難度也會增加。謝明潔醫師強調，「早期發現、早期治療」能有效保留視力，目前常見治療方式包括雷射光凝術、眼內藥物注射及血糖管理並行，皆須依個案狀況評估。
視網膜變化 從微出血到牽引性剝離
糖尿病視網膜病變是最常見的眼部併發症之一。謝明潔醫師表示，高血糖造成微血管壁脆弱、血液滲漏，初期可見「點狀出血」或「棉絮狀病灶」。若未及時控制，缺血區域會刺激新生血管生長，這些脆弱的血管容易破裂，導致玻璃體出血。更嚴重者可能進展為「牽引性視網膜剝離」，導致永久性視力喪失。糖尿病患者若出現飛蚊增多、視線模糊或黑影遮擋，應立即就醫檢查。
高糖環境加速老化 白內障提早報到
長期處於高血糖狀態，會使水晶體內的糖分代謝異常，導致蛋白質變性、透明度下降。謝明潔醫師說明，糖尿病患者罹患白內障的年齡平均比一般人提早10至15年。
視力模糊、眩光、夜間視覺不良等症狀，皆可能是早期警訊。目前白內障手術已相當成熟，術後恢復快且視力改善顯著，但若同時存在視網膜病變或黃斑水腫，仍需眼科醫師評估並同步處理，以避免術後視力不如預期。
後期併發青光眼 視野逐漸縮小風險
糖尿病視網膜病變若未妥善治療，可能引發「新生血管性青光眼」。這類青光眼是因新生血管長入虹膜與房角，阻礙房水排出，導致眼壓升高。初期症狀不明顯，但隨時間推進，視野會逐漸變窄、甚至產生永久性視神經損傷。
謝明潔醫師建議，糖尿病患者若出現眼壓升高、頭痛或視野變窄等情形，應儘早接受眼壓與視神經檢查，以防錯過最佳治療時機。
控糖與檢查並重 雙管齊下守護視力
血糖控制仍是預防眼病變的根本。穩定的糖化血色素能減緩微血管退化，搭配血壓與血脂控制效果更佳。然而，控制得再好也不能取代定期檢查。
謝明潔醫師認為，糖尿病患者每年至少接受一次「散瞳眼底檢查」，由醫師觀察視網膜與黃斑部情況。若已有病變或症狀，依病程可能需每3至6個月追蹤。檢查後因散瞳劑作用，短時間內會怕光、近距離視物模糊，可攜帶墨鏡或請家人陪同返家。
糖尿病對眼睛的影響往往悄然發生。從黃斑水腫、微血管出血，到白內障與青光眼，都是長期高血糖對眼部組織造成的警訊。謝明潔醫師呼籲，唯有建立固定檢查習慣，搭配良好生活與飲食控制，才能守護清晰視界。
