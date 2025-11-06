血糖突飆高？醫急勸別喝太多「發泡碇」 驚曝下場：腎長滿石頭

健康中心／李紹宏報導

藥局熱銷的發泡錠，原來也暗藏風險！嘉義大林慈濟醫院腎臟內科主治醫師黃柏諭指出，不少民眾偏好喝酸甜發泡錠飲品，藉此補充不足的維生素C，不過黃柏諭警告，發泡錠是高度濃縮劑量產品，如果過量食用，就會增加腎結石風險，引發急性腎病變，可能要長年洗腎！

過量服用維生素C，恐導致「假性血糖飆高」。(示意圖／Pixabay)

小心「假性血糖飆高」！藥局熱銷發泡錠暗藏風險

根據《TVBS新聞網》報導，醫師黃柏諭表示，之前遇過患者因不明原因血糖飆高，後來檢查發現是每天服用維生素C發泡錠。有研究指出，維生素C和葡萄糖的分子結構相似，因此它們在細胞吸收和代謝路徑上會有競爭關係，因此會干擾血糖機，導致血糖數值變高，但「並非真的血糖高」。即便如此，醫師仍不建議過度攝取維生素C，因為維生素C屬於酸性物質，過量恐導致腹瀉和泌尿系統風險。

一天2顆發泡錠，r就會超過維生素C安全攝取標準。（圖／翻攝自Pixabay）

2顆維生素C發泡錠就超標！增腎結石風險、恐長年洗腎

相關案例如2022年醫學期刊《Cureus》報告，國外一名55歲婦女每天服用各種維生素、營養素補充劑，長期「每日攝取至少1000毫克維生素C」。一般來說，衛福部建議的維生素C每日攝取量通常在100毫克（mg），國外則在在 75 毫克到 110 毫克之間；但該名婦女遠超建議標準，雖然沒有超過最高安全上限2000毫克，但她本身患有慢性腎病，直到某日突然出現嗜睡、精神混亂、持續性無尿等症狀，被送入加護病房急救。因此就被懷疑，過度服用維生素C可能就是誘發急病的原因。

過量攝取維生素C，會增加腎結石風險。（示意圖／資料照）

黃柏諭強調，一半來說食物中攝取維生素C，即使大量食用蔬菜或水果，頂多約200～300毫克攝取量，且人體的單次吸收上限量為200至250毫克，超過此劑量就無法再吸收。不過，光是一顆發泡錠就有1000毫克的維生素C，只要兩顆就會超出安全標準，恐導致健康疑慮，增加腎結石風險，甚至會長年洗腎。

骨質疏鬆症避過量服用維生素C！與鈣結合成「草酸鈣」

此外，專家也提醒，若是骨質疏鬆症患者，須避免過量服用維生素C，不僅會影響鈣質吸收利用，維生素C在體內代謝後會生成草酸，和鈣質結合成「草酸鈣鹽」，讓補下去的鈣「全白費了」，更會增加腎結石風險。

