血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱
你以為不吃甜食就能穩血糖嗎？一位糖尿病患者三年來「滴糖不沾」，血糖卻一直很失控。榮新診所營養師李婉萍深入追問，才發現患者血糖不穩的真正兇手竟然是日常中常吃的「鹹零食」。營養師提醒，許多看似無害的食品，其實藏有驚人糖分，是血糖飆升的「隱形殺手」。
三年不吃甜竟無效？關鍵藏在「鹹食」陷阱
李婉萍日前在節目《健康零距離》中分享一位糖尿病患的案例。她指出，該患者為了控制血糖，三年來拒吃任何甜食，但血糖仍起伏不定。經過詳細飲食紀錄與詢問後，才發現兩種看似健康的食物，正是讓他血糖失控的主因。
看更多：孫協志驚傳恐罹糖尿病！血脂也偏高 急做1事控血糖降血脂
蜂蜜調味愛玉：天然糖≠低糖
第一個血糖陷阱是「蜂蜜調味的愛玉」。患者雖然沒加砂糖，但看許多介紹都是蜂蜜有多種好處，誤以為蜂蜜是天然糖就沒問題。李婉萍說，蜂蜜雖然天然，但升糖指數也很高，對血糖影響不亞於一般的添加糖。糖尿病患若沒精確控制用量，長期食用仍可能導致血糖波動。
牛肉乾含糖如飲料！一包竟含15顆方糖
第二個意想不到的「高糖食物」是牛肉乾。該患者愛吃牛肉乾，李婉萍指出，台灣人愛吃「鹹中帶甜」的口感，也就是俗稱「不死鹹」，連牛肉乾也都加了很多糖調味。據她參考患者常吃的牛肉乾，發現他愛吃的牛肉乾品牌，一包200、300克牛肉乾竟含高達15顆方糖的糖量（75克），相當於一杯含糖飲料，卻因口味鹹而容易被忽略。
鹹食不等於低糖！6大隱藏糖食物排行榜
知名食品廠營養師邱璟瑞強調，很多人只注意甜食，卻忽略了藏糖量驚人的「鹹食與加工食品」。以下是常見的高糖陷阱：
1.滷味、鐵蛋、滷豆干
邱璟瑞營養師說，滷製品是台灣人常見的小吃或配菜，但為了讓味道更香濃，滷汁通常加了大量糖。「不論是滷蛋、鐵蛋還是滷豆干，都可能因濃縮滷汁而累積驚人糖分。」
2.蜜汁肉乾與豆乾
除了牛肉乾，蜜汁豬肉乾每100克就含有30克糖。常見的沙茶豆乾、辣味豆乾等零食類食品，每100克熱量也高達300～400大卡，其中糖分占比不容忽視，容易讓人一邊追劇一邊爆血糖。
3.能量棒、燕麥棒
很多人運動後愛吃標榜健康的「能量棒」、「燕麥棒」也是高糖食物。邱璟瑞指出，這些產品常使用蜂蜜或麥芽糖來黏合穀物與堅果，像杏仁口味和可可口味能量棒，每100克糖量達34～36克，與一罐含糖飲料差不多。
4.醬料：番茄醬、沙茶醬、辣椒醬
一般常用的市售辣椒醬，一匙（約18克）就含有9克糖！番茄醬也是每100克含糖22克。即使是料理用的沙茶醬或醬油膏，也多為提升風味而加入糖分，長期使用將使血糖不知不覺上升。
5.加工肉品：香腸、臘肉、肉鬆
李婉萍提醒，台式香腸與臘肉等加工食品，製作時常添加糖來增加風味與保存性，卻少有人留意糖分。而肉鬆、貢丸甚至火鍋料，也可能添加糖來提味，對血糖控管是一大風險。
6.外食菜色：糖醋排骨、東坡肉、宮保雞丁
邱璟瑞提醒，常見的糖醋類、勾芡類菜餚，甚至東坡肉、宮保雞丁等，都含糖量高，外食族尤其要注意。這類菜色雖然不甜，但烹調時多會加入糖與勾芡粉，增加血糖負擔。
看更多：糖尿病、75歲以上應補維生素D！最新指引：免檢測直接補
控糖祕訣：從「原型食物」與「天然風味」下手
那麼，想吃好吃的料理又不讓血糖飆升，有解方嗎？
邱璟瑞營養師建議，控制糖分的同時也能保留美味，祕訣在於「善用酸味與天然甜味」。他推薦幾個實用技巧：
用酸代甜：料理時可加檸檬汁、醋、番茄，藉由酸味提升整體風味，減少糖的使用。
水果泥入菜：仿效韓國人的做法，將梨子泥或蘋果泥入菜，以原型食物的天然甜味替代砂糖。
香料調味：多使用九層塔、迷迭香、羅勒等天然香料，讓料理更香、更有層次感，降低對糖分的依賴。
學會看標示、懂成分，控糖不是難事
兩位營養師都提醒，糖尿病患最重要的是要學會閱讀營養標示，了解食品成分。很多人以為只要避開甜食就能控制血糖，但事實上，許多食品藏糖不露痕跡，不細看就會中招。
營養師也提醒，血糖控制並不是全然禁糖，而是要有策略地選擇食物，理解每一口吃下肚的內容。尤其加工食品與調味品，是糖尿病人最容易忽略的地雷區。
看更多：一運動血糖就變高怎辦？挑對時機3原則 安全運動降血糖
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源． 諮詢專家／李婉萍營養師．邱璟瑞營養師
更多健康2.0報導
冬季防中風！7個生活小習慣遠離中風 快學救命關鍵3動作
追蹤10年驚人發現：糖尿病友發生腎病變比例高達1/2！「逆轉腎」7大行動指南
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 15 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
泫雅跳舞中倒地！醫嘆「1事」＝癌症惡病質：女藝人都危險了
南韓女星泫雅9日在澳門表演時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾，這也使得「泫雅太瘦、太胖」的外貌爭議再度成為焦點。醫師姜冠宇表示，其實該事件也是普遍女藝人的職場健康風險：低能量、血容血糖電解質、女性缺鐵。「若短時間暴瘦，其實就像癌症惡病質的營養剝奪一樣！」民眾應採取恆定飲食，即合理攝取與合理消耗，避免以減重為目標出現極端行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 22 小時前
夜市中有「2寶藏蔬菜」能降低癌症風險、穩血糖！醫教你這樣吃夜市更健康
夜市常被貼上不健康標籤，但透過正確選擇，即使是夜市小吃，也能成為健康飲食的好去處，只要選擇得當，仍能兼顧健康與美味，甚至達到增肌減脂的效果。其中，隱藏在滷味中的花椰菜，能夠降低癌症風險約23%，苦瓜排健康2.0 ・ 1 天前
沒吃也胖、皮膚變差！慢性發炎恐害罹癌 醫推「10類食物」助滅火
若經常感覺疲累、腸胃不適，甚至皮膚粗糙，可能是身體處於慢性發炎狀態。營養醫學專家劉博仁提到，慢性發炎像是「火種」，會慢慢消耗免疫系統，長期下來可能導致心血管問題、肥胖、癌症等。他建議，平時多攝取全穀雜糧、十字花科蔬菜、堅果等10種抗發炎食物，有助於降低全身性慢性發炎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
大家都誤會了！「這零食」其實高纖低熱量 可防腸道病變
爆米花是許多人看電影的必吃零食，一般都認為爆米花熱量高，堪稱垃圾食物，但醫師高銘鴻表示，爆米花若是原味或輕度調味，熱量並不高，且有很高的膳食纖維，有益腸胃健康、防便秘及腸道病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
運動降血壓？沒吃「這些食物」效果等於零！超多研究推薦降血壓祕訣
壯世代最怕三高問題，很多人都聽說運動是控制高血壓的重要方法，但其實單靠運動可能效果有限。2017年發表於《AJCN》研究指出，運動搭配低鈉、高鉀與高蛋白飲食，才能真正發揮顯著的降壓效果。 營養師健康2.0 ・ 1 天前
流感疫苗打氣旺！ 營養師：接種前別吃「3類食物」
高敏敏日前在臉書粉專發文表示，不少人以為打了疫苗就萬無一失，其實疫苗只是輔助，能夠幫身體記憶病毒，但通常保護力不超過1年，建議每年都要接種1次，才能維持穩定防護力，不過最重要的還是要靠自身免疫力。高敏敏說到，想讓疫苗發揮最大效果，就要讓身體在「打針前」保持...CTWANT ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！持續吃「深色莓果、豆製品」可改善
常覺得疲累、肩頸痠痛，可能是身體處於慢性發炎狀態。劉博仁醫師表示，長期慢性發炎會提高罹癌風險，而能夠每天改變發炎反應的方式，就是持續吃抗發炎食物，包括深色莓果、豆製品與十字花科蔬菜等。中天新聞網 ・ 1 天前
奇異果是「超級食物」！維生素C比橘子高2倍 吃奇異果嘴巴刺原因
奇異果不只是一種水果，更是營養豐富的超級食物。台大營養學專家洪泰雄指出，奇異果每100克含有高達92.7毫克的維生素C，是橘子的兩倍以上，還富含膳食纖維、鉀、維生素E、葉酸及促進消化的奇異果酵素。這顆健康2.0 ・ 1 天前
泫雅跳舞中倒地！醫揭3原因 嘆：快速瘦身如「癌症惡病質」
南韓女星泫雅9日在澳門表演時突然暈倒，當時她正在舞台上熱舞演唱，氣氛正熱烈，卻突然身體搖晃倒地，嚇壞全場觀眾。事後工作團隊透露，她疑似因過熱與低血糖導致身體不適，休息後已無大礙。此事件也再度引發外界對「泫雅太瘦、太胖」等外貌爭議的討論。中天新聞網 ・ 18 小時前
牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
起床喝咖啡恐致血糖飆升？營養師曝8項飲食均衡法
生活中心／翁莉婷報導不少人早上進辦公室前都會隨手買一杯咖啡醒腦，對上班族來說咖啡不只是提神飲料更是生活的精神支柱，同時認為它能有效提升專注力與反應速度，也被當作一種「上班的儀式感」讓人正式進入工作模式。近日，1位日本營養師在文章中提到「每天早上喝咖啡」不一定是好事，可能影響到生理系統。民視健康長照網 ・ 1 天前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 1 天前
黑胡椒「驗出蘇丹紅」！23公噸全銷毀 2款乾酪也出包
衛福部食藥署今（11）日公布邊境不合格品項，其中越南黑胡椒粒被檢出蘇丹色素四號，共計2萬多公斤在邊境全數銷毀；此外，來自法國及義大利輸入的乾酪，也被檢出大腸桿菌不合格，2批共計21.56公斤，依規定退運或銷毀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
毒雞蛋有多可怕？醫警告：長期食用恐損害神經及肝腎
黃軒醫師針對民眾關心的「含芬普尼雞蛋」食用風險進行專業解析，指出一般人偶爾食用含低濃度芬普尼的雞蛋不會立即產生明顯症狀，但長期大量食用超標雞蛋，特別是孕婦、兒童及肝腎功能不佳者，可能面臨較高健康風險。中天新聞網 ・ 1 天前
每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏
[NOWnews今日新聞]蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜說，蕁麻疹的症狀持續超過6週時，就是慢性蕁麻疹，症狀可能會出現「紅、...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前