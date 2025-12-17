血肉果汁機唱回台灣！找熱狗助陣年底港都「蓋廟」

【緯來新聞網】「血肉果汁機」隨即將於27日在高雄流行音樂中心舉辦《建宮蓋廟－宇宙預言DLC》 演唱會，宣告「今年首創開副本，衝撞轉圈須更狠。過去蓋廟你沒到，未來建宮必須到」，宣告本場嘉賓是金曲歌王MC HotDog熱狗，「再次邀請狗哥是因為上次他當嘉賓的時候你們還不會唱我們合作的歌，這次我們要聽到孩子們大聲唱出來」。

血肉果汁機年底將漁港都開唱。（圖／血肉果汁機提供）

血肉果汁機也於11月底釋出睽違已久的樂團新曲〈Hackery〉，預告新專輯即將誕生。邁入第5屆的「建宮蓋廟」，是血肉果汁機最具代表性的演唱會品牌，以標誌性的「台上台」為特色。去年血肉在北流舞台上搭建三層樓高的「血肉宮」，搭配絢爛燈光、視訊設計，與現場所有樂迷共同在北流「殺翻現場」。



新歌〈Hackery〉將人生譬喻為一場電玩遊戲，卻遭遇駭客病毒入侵，導致遊戲無法運行，希望傳達：「破壞體制，走出二分法的第三條路。會是靈魂不被控制的路，眼睛無法看到的路。」單曲翻玩Cyber/Dark Synth元素，在血肉一貫的金屬質感中加入暗黑的電音元素，讓樂迷耳目一新。

MC HotDog熱狗再度擔任血肉果汁機嘉賓。（圖／血肉果汁機提供）

團員表示這次的製作從鼓、樂器、Pedals的聲音都適用最真實的方式錄下來，最終形成一種粗糙卻精緻、野性卻乾淨的獨特美感。吉他手阿霖也表示：「如果洛克人X9的開場音樂長什麼樣子，那就是這個樣子」。



面對接踵而來的海外行程，血肉表示：「每次到一個國家演出時，我們都想著我們是代表台灣的音樂、文化展現給大家，我們會拿出所有、殺翻現場，然後驕傲地跟所有海外觀眾說，『我們是血肉果汁機，我們玩Metal，我們的音樂來自台灣』。」



在多次征戰海外後，他們感性分享：「我們在海外累積的這些經驗與能量，都是要帶回台灣分享給大家的，經過大小考驗後，血肉又變更強了。想來見識我們的強大的話，就高雄見了！」《建宮蓋廟－宇宙預言DLC》將在12月27日高雄流行音樂中心登場，購票請上 KKTIX。

