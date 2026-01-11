血肉果汁機無預警宣布鼓手退團！「個人言行無關樂團」 歌迷：有大事要發生了

「血肉果汁機」，左為鼓手彥文。資料照。夥球擊提供



曾奪下金曲獎最佳樂團的「血肉果汁機」，今天（1/11）無預警發出聲明，宣布鼓手陳彥文退團，並稱他一切個人言論與行為與血肉果汁機無關，令歌迷直呼「又有大事要發生了」。經紀人目前尚未回應。

血肉果汁機今在臉書公布，「血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」

聲明接著說，「感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好。」

彥文曾與陳芳語交往近3年，曾大方同遊、社群互刷愛心，高調放閃，2025年6月分手。如今彥文突然退團，令粉絲錯愕，「欸發生什麼事」、「怎麼了」、「這個聲明就是最近有新聞了」、「先切割就贏了」。

