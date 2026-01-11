血肉果汁機無預警發聲切割鼓手彥文 粉絲刷一排問號：又有大事？

金曲樂團血肉果汁機。（圖／笨道策展有限公司提供）

曾獲金曲獎最佳樂團肯定的「血肉果汁機」（Flesh Juicer）今（11）日突拋震撼彈，透過官方社群無預警發布聲明，正式宣布鼓手陳彥文離團。聲明中強調即刻起陳彥文不再是團員，且其個人所有言論與行為皆與樂團無關。由於聲明用語直接且帶有切割意涵，消息一出引發廣大樂迷討論，瘋猜是否有大事發生。

血肉果汁機在聲明中回顧，陳彥文自2020年7月加入至今約5年半，感謝他這段時間對樂團的參與與付出，並表示真心祝福他往後的一切發展。不過，聲明也強調，「陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」

然而，因樂團不久前才剛完成演出，如此突如其來的「切割式」聲明，讓不少粉絲在留言區直呼「發生什麼大事了？」、「怎麼會這麼突然」、「這個聲明就是最近有新聞了」；也有資深樂迷淡定表示，「幾年前不也這樣，伯瑞和大君無預警離團」，但馬上有人點出不同之處，「一個是抒情文一個是切割文」。

事實上，鼓手陳彥文的身分相當多元，除了樂團成員身分外，他也是一名物理治療師，且家族經營知名餐飲事業，具備餐飲小開背景。此外，陳彥雯的私人感情生活也曾是外界關注焦點，他曾與歌手陳芳語（Kimberley）交往長達3年，期間一度傳出論及婚嫁，但兩人的戀情已於去（2025）年中宣告結束，女方近期還認愛新歡。

Flesh Juicer 血肉果汁機臉書聲明全文如下：

【聲明稿】

血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。

感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好。

血肉果汁機

西元2026年1月11日

Official Statement

Flesh Juicer hereby makes the following statement:

Effective immediately, drummer Evan is no longer a member of Flesh Juicer. Any and all statements or actions made by Evan in his personal capacity are entirely unrelated to Flesh Juicer.

We would like to express our sincere appreciation to Evan for his contributions and participation with Flesh Juicer from January 2020 to January 11, 2026. We genuinely wish Evan all the best in his future.

Flesh Juicer

January 11, 2026

