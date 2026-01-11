血肉果汁機無預警震撼彈！鼓手彥文退團 官方聲明切割關係

「血肉果汁機」去年12月27日，登高雄流行音樂中心開唱。（血肉果汁機提供）

樂團「血肉果汁機」2024年成為首登臺北流行音樂中心的金屬樂團，去年他們再登高雄流行音樂中心舉辦《建宮蓋廟-宇宙預言DLC》演唱會，完整重現三層樓高的舞台「血肉宮」，讓全場樂迷們陷入沸騰。今（11日）稍早，官方社群卻無預警宣布鼓手彥文退團，強調「個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」聲明全文曝光。

血肉果汁機樂團【聲明稿】

血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。

感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好。

血肉果汁機

西元2026年1月11日

Official Statement

Flesh Juicer hereby makes the following statement:

Effective immediately, drummer Evan is no longer a member of Flesh Juicer. Any and all statements or actions made by Evan in his personal capacity are entirely unrelated to Flesh Juicer.

We would like to express our sincere appreciation to Evan for his contributions and participation with Flesh Juicer from January 2020 to January 11, 2026. We genuinely wish Evan all the best in his future.

Flesh Juicer

January 11, 2026

