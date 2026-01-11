血肉果汁機突宣布鼓手陳彥文離團 樂團無預警發聲明切割

【緯來新聞網】台灣重金屬樂團血肉果汁機今日透過Instagram突發聲明，宣布鼓手陳彥文即日起不再為團員，並強調其日後一切言行均與樂團無關，聲明中提到「感謝彥文自2020年7月至2026年1月11日期間對血肉的付出與參與，並真心祝福他往後一切順利。」

血肉果汁機宣布鼓手陳彥文離團。（圖／翻攝IG ）

血肉果汁機成立於2006年，來自台中，以融合台灣宗教文化與重金屬音樂著稱。樂團從早期的死核、金屬核轉型至Nu Metal與Electronicore風格，作品內容涵蓋廟會文化、社會議題與庶民生活，並巧妙運用嗩吶與五聲音階等傳統元素。主唱Gigo戴上的豬頭面具，更成為樂團視覺標誌之一。

陳彥文為樂團第三任鼓手，自2020年加入，擁有專業爵士鼓技巧與穩定節奏感，同時也是一名物理治療師。他的加入為樂團注入新動能，並參與2022年第33屆金曲獎「最佳樂團獎」的獲獎過程。陳彥文也因與歌手陳芳語的公開戀情備受關注，兩人於2025年7月分手，之後他將重心轉向音樂與物理治療工作。陳彥文離隊後，血肉果汁機目前成員為主唱Gigo、吉他手阿霖與Matt，以及貝斯手金毛。

