血肉果汁機突拋震撼彈！發聲切割鼓手陳彥「被退團」

曾獲得第33屆金曲獎最佳樂團獎的血肉果汁機，由主唱GIGO、吉他手阿霖、吉他手Matt、貝斯手金毛以及鼓手陳彥文組成。11日血肉果汁機在社群平台發出聲明，表示陳彥文即刻起退出團體，震驚許多歌迷。

陳彥文11日遭血肉果汁機宣布退出團體。（圖／翻攝自陳彥文IG）

血肉果汁機11日發聲明宣布陳彥文「即刻退團」。（圖／翻攝自血肉果汁機臉書）

血肉果汁機11日在臉書粉絲專頁與IG透過中英雙語公告陳彥文退團的消息：「血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯」，感謝他曾為團隊的貢獻，「感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好」。

陳彥文（左）11日遭血肉果汁機切割。（圖／翻攝自血肉果汁機臉書）

網友留言討論。（圖／翻攝自血肉果汁機臉書）

聲明曝光後，許多粉絲紛紛留言好奇原因：「發生什麼事」、「怎麼了」、「吃瓜群眾來了」；也有人猜測陳彥文最近可能會爆出新聞，所以才會被切割：「這個聲明就是最近有新聞了」、「感覺在初四（出事）前先切割」、「先切割就贏了」。

