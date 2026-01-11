血肉果汁機突發聲明！切割「陳芳語前男友」鼓手即刻退團 粉絲全譁然

娛樂中心／綜合報導

金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」今（11日）無預警於官方社群正式發布聲明，宣布鼓手陳彥文即日起「將不屬於血肉果汁機團員」，消息一出立刻在網上引起一陣譁然，留言區湧現大量問號，事出突然紛紛問「怎麼了？」，完全摸不著頭緒。

血肉果汁機罕見正式以中英文發聲明。（圖／翻攝自IG @fleshjuicer）

中文與英文的聲明中指出，「自即刻起，陳彥文將不再是血肉果汁機團員，其個人言行與行為皆與樂團無任何關聯，同時也感謝他自2020年7月至2026年1月11日期間的付出與參與，並祝福他未來一切順利。」短短數行文字卻語氣明確，切割立場相當清楚，卻未交代具體原因，反而讓外界更加好奇背後內情。

陳芳語（右）和陳彥文（左）過去毫不避諱公開放閃。（圖／資料照）

血肉果汁機日前仍照常演出，團員互動看似正常，突如其來「退團聲明」讓不少歌迷感到錯愕。有粉絲表示，過去從未聽聞團內不合或異動傳聞，如今突然少了一名核心成員，實在難以接受，也有人擔心是否會影響樂團後續演出與計畫。

陳彥文過去除了鼓手身分，與歌手陳芳語一段高調戀情受到關注，兩人曾多次於社群放閃，感情動向備受討論，不過2人去年已傳出分手，陳芳語也已展開新戀情。此次退團消息曝光後，不少網友也將兩件事聯想在一塊，不過相關揣測目前皆未獲任何證實。對陳彥文退團的真正原因，血肉果汁機至今尚未進一步回應，陳彥文本人也未公開發聲。



