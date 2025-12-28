血肉果汁機與熱狗炸高流 帶動全場划船嗨翻

血肉果汁機27日登高流開唱。（血肉果汁機提供）

血肉果汁機是去年(2024)成為第一組登上臺北流行音樂中心的金屬樂團，27日他們登在高雄流行音樂中心舉辦「2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC」演唱會，將三層樓高的舞台「血肉宮」原汁原味完整重現，帶著醞釀已久的現場能量回到台灣，一上台直呼「超爽！」嗨翻現場觀眾。

血肉果汁機以招牌歌曲〈歡迎光臨〉、〈太子哥〉、〈中港方程式〉等拉開序幕，主唱GIGO戴著為高流專場特地打造的嶄新豬頭「摔角先生」登場，在〈愛情99〉歌曲前向台下樂迷告白：「感謝高雄的大家，這首歌送給你們。」

在唱到〈深海洋〉時更有樂迷指揮全場划船，讓GIGO讚賞表示：「我們的歌迷果然是最會玩的。」他以台語 Talking 帶動台下氣氛，豪氣表示：「你是什麼人就說哪裡的話，我是台灣人，我說台灣話，我現在教大家『殺翻現場』的台語叫做『刣到反過（thâi kah píng-kuè）』，大家跳！起！來！」，讓全場陷入沸騰。

為「血肉最佳戰友」Beyond Cure 主唱 Bat Lin 也再度以嘉賓身份與血肉果汁機合體，共同演唱〈我是一隻瘋狗，爽喔！〉、〈上山〉兩首極具爆發力的歌曲，展現十足演出張力與多年默契。

首波嘉賓已讓粉絲嗨翻，沒想到又迎來重量級嘉賓 MC HotDog 熱狗，主唱 GIGO 特別在台上向他致意：「感謝狗哥親臨現場，北流和高流都到了。」接著獻上共創歌曲〈我不壞了嗎？〉，金屬的狂暴撞上饒舌的毒舌，用最傲的態度、最壞的聲音，對鍵盤酸民的正面開火。MC HotDog 熱狗則興奮回應：「謝謝血肉果汁機的再次邀請，能跟心目中喜歡的樂團同台真的很爽，講什麼很榮幸都太客套了，我最近也在做自己新的專輯、新的音樂，合作的夥伴肯定有血肉果汁機。」

GIGO接著說：「下一首歌我要跟我國中同學炫耀一下，畢竟這是我們國中一起在聽的音樂，到現在血肉可以和狗哥同台合唱。」再次重現由血肉果汁機改編的 Hardcore 限定版〈十三號天使〉掀起了演唱會最高潮。

在安可結束後，血肉果汁機也在大螢幕上放上「NEW ALBUM 2026 Coming Soon」字樣彩蛋，驚喜預告新專輯即將在明年發行的消息，主唱GIGO透露新單曲〈Hackery〉只是前哨站，血肉果汁機會繼續釋出更酷的歌曲，除了新作品之外，明年也會有小巡迴，在台下樂迷們的開心驚呼下為「建宮蓋廟 宇宙預言」系列演出畫下完美句點。

