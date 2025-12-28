血肉果汁機轟炸高流！台上驚見三層樓高「宮廟建築」

血肉果汁機日前在高流開唱。血肉果汁機提供

金屬樂團血肉果汁機昨（27日）於高雄流行音樂中心舉辦「2025建宮蓋廟－宇宙預言DLC」演唱會，三層樓高的指標性舞台「血肉宮」原汁原味重現，不僅是血肉果汁機首度登上高流開唱，也宣告代表性演唱會品牌「建宮蓋廟」邁入第六屆，吸引滿場樂迷到場支持，現場氣氛炸裂。

血肉果汁機去年成為首組登上臺北流行音樂中心的金屬樂團，口碑爆棚，此次帶著巡演韓國、新加坡、芬蘭等地累積的能量回到台灣，一登台便高喊「超爽！」瞬間點燃全場。開場以「宇宙預言」為主軸，透過神秘塔羅占卜角色「血肉小姐」VCR揭開序幕，營造科幻氛圍。

台下樂迷以不間斷衝撞、Circle Pit與Hardcore Dance回應熱情，更有人穿上跳跳虎裝衝浪全場、指揮萬人划船，讓GIGO直呼歌迷「真的最會玩」。他以台語與樂迷互動，教全場用台語一起「刣到反過」，將現場氣氛推至沸點。

特別的是，昨演出迎來重量級嘉賓MC HotDog熱狗，與血肉果汁機合唱共創曲〈我不壞了嗎？〉，金屬與饒舌正面交鋒，火力全開回擊酸民。熱狗也在台上透露，未來新專輯合作名單中勢必會有血肉果汁機，隨後雙方再度演出Hardcore版本〈十三號天使〉，掀起全場最高潮。

演唱會尾聲，血肉果汁機接連演唱〈感謝勞力〉、〈關閉太陽〉、〈粗殘台中〉等經典曲目，GIGO感性回顧樂團從小場地一路走到北流、高流的歷程，鼓勵歌迷堅持夢想，並在〈血肉宮〉時邀請樂迷代表上台合唱，場面感人；隨後，大螢幕驚喜釋出「NEW ALBUM 2026 Coming Soon」彩蛋，預告血肉果汁機將於明年推出全新專輯，演出在全場歡呼聲中畫下句點。



