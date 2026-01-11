血肉果汁機震撼彈！無預警宣布彥文「不再是團員」

即時中心／廖予瑄報導

樂壇震撼彈！台灣金屬樂團血肉果汁機今（11）日下午突然發布聲明，指出鼓手陳彥文即日起「不再是團員」，且一切個人所有言論與行為，皆與樂團無任何關聯。消息一出，立刻引起粉絲們譁然。

據了解，彥文曾和歌手陳芳語穩定交往約3年，甚至一度傳出好消息；但去（2025）年卻被發現，2人經常取消彼此的社群追蹤，傳出感情生變。而陳芳語也在去年7月證實，雙方已分手約3個月。

彥文的正職工作為物理治療師，且是台北市知名潮州菜餐廳的小開，他在2020年7月時加入血肉果汁機，擔任第3任鼓手。如今樂團卻突然宣布，結束彥文在樂團中約5年多的鼓手生涯，令不少粉絲感到惋惜。

血肉果汁機聲明稿全文（中文）：

血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。

感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好。

血肉果汁機

西元2026年1月11日

血肉果汁機聲明稿全文（英文）：

Official Statement

Flesh Juicer hereby makes the following statement：

Effective immediately, drummer Evan is no longer a member of Flesh Juicer. Any and all statements or actions made by Evan in his personal capacity are entirely unrelated to Flesh Juicer.

We would like to express our sincere appreciation to Evan for his contributions and participation with Flesh Juicer from January 2020 to January 11, 2026. We genuinely wish Evan all the best in his future.

Flesh Juicer

January 11, 2026

