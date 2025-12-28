血肉果汁機首登高流開唱 主唱同台MC HotDog跟同學炫耀

血肉果汁機首度於高流舉辦專場，邀請MC HotDog熱狗（左四）、Bat Lin（右三）擔任嘉賓。（圖／血肉果汁機提供）

血肉果汁機於27日在高雄流行音樂中心舉辦「2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC」演唱會，邀請金曲歌王MC HotDog熱狗繼北流場後再度擔任嘉賓，一同獻上歌曲〈我不壞了嗎？〉，熱狗興奮回應：「能跟心目中喜歡的樂團同台真的很爽，講什麼很榮幸都太客套了，我最近也在做自己新的專輯、新的音樂，合作的夥伴肯定有血肉果汁機！」

主唱GIGO接著說：「下一首歌我要跟我國中同學炫耀一下，畢竟這是我們國中一起在聽的音樂，到現在血肉可以和狗哥同台合唱。」並再次重現由血肉果汁機改編的Hardcore限定版〈十三號天使〉，掀起了演唱會最高潮。

演唱會以〈歡迎光臨〉、〈太子哥〉、〈中港方程式〉等歌曲拉開序幕，團員身穿鮮紅戰服，主唱GIGO戴著為高流專場特地打造的嶄新豬頭「摔角先生」登場。他以台語Talking帶動台下氣氛，豪氣表示：「你是什麼人就說哪裡的話，我是台灣人，我說台灣話，我現在教大家『殺翻現場』的台語叫做『刣到反過（thâi kah píng-kuè）』，大家跳！起！來！」

血肉果汁機將三層樓高的舞台「血肉宮」完整重現。（圖／血肉果汁機提供）

第二段演出時，血肉果汁機換上銀色戰甲服，驚喜送上最新單曲〈Hackery〉，身為「血肉最佳戰友」Beyond Cure主唱Bat Lin也再度以嘉賓身分與血肉果汁機合體，共同演唱〈我是一隻瘋狗，爽喔！〉、〈上山〉兩首極具爆發力的歌曲，展現十足演出張力與多年默契。

演唱會尾聲，血肉果汁機帶來經典曲目連發，演出〈感謝勞力〉、〈關閉太陽〉、〈粗殘台中〉等血肉經典歌曲，主唱GIGO感性地說：「我還記得血肉的第一場演出大概就在我眼前這個小方格的大小而已，阿霖站在我前面，他那時候還是歌迷，我想說的是你現在如果有你的夢想，請你要堅持，因為十幾年後，你不會知道你能站在這裡，以前的我也不知道會跟我的朋友一起開那麼大的演唱會，謝謝來見證奇蹟，謝謝北流高流都有出現的你們。」演出〈血肉宮〉時，更邀請樂迷代表上台合唱。

安可結束後，血肉果汁機也在大螢幕放上「NEW ALBUM 2026 Coming Soon」字樣彩蛋，驚喜預告新專輯即將在明年發行的消息，也會有小巡迴，在台下樂迷的開心不已。

血肉果汁機明年將推出新專輯。（圖／血肉果汁機提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導