血肉果汁機高流演唱會倒數 公布嘉賓MC HotDog熱狗驚喜合體

血肉果汁機繼去年解鎖台北流行音樂中心後，即將於27日登上高雄流行音樂中心舉辦《建宮蓋廟-宇宙預言DLC》演唱會，宣告「今年首創開副本，衝撞轉圈須更狠。過去蓋廟你沒到，未來建宮必須到」，更搶先宣布嘉賓同樣邀請於北流演唱會驚喜現身的 MC HotDog熱狗，讓南部樂迷狂喜。血肉果汁機自信地說「再次邀請狗哥是因為上次他來當嘉賓的時候你們還不會唱我們合作的歌，這次我們要聽到孩子們大聲唱出來！」。

​​邁入第五屆的「建宮蓋廟」是血肉果汁機最具代表性的演唱會品牌，以標誌性的「台上台」為特色。去年在北流舞台上搭建三層樓高的「血肉宮」，搭配絢爛燈光、視訊設計及血肉果汁機極具強烈渲染力的演出風格，與現場所有樂迷共同在北流「殺翻現場」，讓許多樂迷紛紛讚歎是「2024年最佳現場沒有之一」。

而高流場嘉賓為北流場的延續，除了有好兄弟 Beyond Cure 的主唱蝙蝠 Bat Lin 力挺外，MC HotDog熱狗也將再度合體，重現一年前的經典「血熱狗汁機」組合，樂團也拍胸舖表示「絕對把北流的震撼原汁原味南下呈現，還會有更多驚喜，因為我們經過一年只會更進化，你們也會是！」血肉果汁機也於 11月底釋出睽違已久的新曲〈Hackery〉。

血肉果汁機今年海外邀約不斷，除了9月首登韓國「釜山搖滾」，11月初也解鎖新加坡 Bay Beats 音樂節；11月底則受芬蘭大使林昶佐之邀，從火球祭直闖金屬殿堂大國芬蘭參與F：F：F音樂節。血肉表示「每次到一個國家演出時，我們都想著我們是代表台灣的音樂、文化展現給大家，我們會拿出所有、殺翻現場，然後驕傲地跟所有海外觀眾說：『我們是血肉果汁機，我們玩Metal，我們的音樂來自台灣！』」。

首次解鎖北歐國家演出，血肉也分享演出時的花絮：「在芬蘭演出時戶外體感-2度。上台前覺得暖氣再怎麼熱也不至於比台灣夏天戶外熱吧？所以就輕敵地覺得可以輕鬆這場。結果室內跟台灣戶外一樣熱、空氣還很乾，蹦蹦跳跳的我們水分很快就乾掉了，好痛苦又好爽啊！」

他們也分享，演出前就有聽當地人說芬蘭人比較害羞，要讓芬蘭人享受演出就要看樂團的功力了。正式演出時他們抱持著演出者開心、台下就會開心的信念保持平常心上陣，果然過一陣子就聽到台下傳來歡呼聲，讓血肉忍不住得意回應「jee, I know. Kiitos.(芬蘭語謝謝)」。經過這次解鎖芬蘭，血肉也許願下次要直接辦北歐多國巡演，挑戰乾冷空氣和北歐人的內向，希望做到讓樂迷們一上台就嗨炸。

