血肉果汁機高流蓋三層樓宮廟！大咖男星現蹤高雄力挺

〔記者張釔泠／台北報導〕血肉果汁機於去年成為第一組登上北流的金屬樂團，樂迷不斷敲碗加場，昨(27)日在高流舉辦「2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC」演唱會，將三層樓高的舞台「血肉宮」原汁原味重現，不僅是血肉果汁機首度登上高流舉辦專場，也是最具標誌性的演唱會品牌「建宮蓋廟」迎來第六屆登場，吸引滿場樂迷到場支持。

演唱會開場影片呼應「宇宙預言」主題，由擅長塔羅占卜的神秘「血肉小姐」VCR作為開場，預言在不同平行宇宙中，血肉果汁機不同的境遇，神秘又科幻的氛圍瞬間瀰漫全場。

演唱會以血肉果汁機招牌歌曲《歡迎光臨》、《太子哥》、《中港方程式》等拉開序幕，團員身穿鮮紅戰服，主唱GIGO戴著為高流專場特地打造的嶄新豬頭「摔角先生」登台，在《愛情99》歌曲前向台下樂迷告白：「感謝高雄的大家，這首歌送給你們！」

高雄樂迷以連續不間斷的衝撞、Circle Pit、Hardcore Dance展現熱烈歡迎，場內氣溫無限升高。有人在《虎爺》時穿上跳跳虎裝衝浪全場、在《深海洋》時更有樂迷指揮全場划船，讓GIGO讚賞表示「我們的歌迷果然是最會玩的」。身為「血肉最佳戰友」Beyond Cure主唱 Bat Lin也再度以嘉賓身份與血肉果汁機合體，共同演唱《我是一隻瘋狗，爽喔！》、《上山》兩首極具爆發力的歌曲，展現十足演出張力。

血肉果汁機也邀請去年北流演唱會合作的金曲歌王「MC HotDog」熱狗一同南下。GIGO特別在台上向他致意：「感謝狗哥親臨現場，北流和高流都到了！」接著獻上共創歌曲《我不壞了嗎？》，熱狗則興奮回應：「謝謝血肉果汁機的再次邀請，能跟心目中喜歡的樂團同台真的很爽，講什麼很榮幸都太客套了，我最近也在做自己新的專輯、新的音樂，合作的夥伴肯定有血肉果汁機！」

演唱會尾聲，血肉果汁機帶來經典曲目連發，GIGO感性地說：「我還記得血肉的第一場演出大概就在我眼前這個小方格的大小而已，阿霖站在我前面，他那時候還是歌迷，我想說的是你現在如果有你的夢想，請你要堅持，因為十幾年後，你不會知道你能站在這裡，以前的我也不知道會跟我的朋友一起開那麼大的演唱會，謝謝來見證奇蹟，謝謝北流高流都有出現的你們。」

在安可結束後，血肉果汁機也在大螢幕上放上「NEW ALBUM 2026 Coming Soon」字樣彩蛋，驚喜預告新專輯即將在明年發行，除了新作品之外，明年也會有小巡迴，在歌迷歡呼聲下為「建宮蓋廟 宇宙預言」系列演出畫下完美句點。

