血肉果汁機高流開唱！「超大咖金曲歌王」現身了 告白：喜歡的樂團

記者徐珮華／台北報導

樂團「血肉果汁機」昨（27）日首度登上高雄流行音樂中心，舉辦「2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC」演唱會，將三層樓高的舞台「血肉宮」原汁原味完整重現。血肉果汁機今年征戰韓國、新加坡、芬蘭等多場海外舞台後，帶著醞釀已久的現場能量回到台灣，一上台直呼「超爽」，嗨翻現場觀眾。

血肉果汁機「2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC」演唱會。（圖／血肉果汁機提供）

演唱會以招牌歌曲〈歡迎光臨〉、〈太子哥〉、〈中港方程式〉等拉開序幕，樂迷連續不間斷衝撞、Circle Pit、Hardcore Dance展現熱烈歡迎。主唱GIGO讚賞「我們的歌迷果然是最會玩的」，並以台語帶動台下氣氛，「你是什麼人就說哪裡的話，我是台灣人，我說台灣話，我現在教大家『殺翻現場』的台語叫做『刣到反過（thâi kah píng-kuè）』，大家跳！起！來」，全場陷入沸騰。

血肉果汁機邀請MC HotDog 熱狗（左）擔任演唱會嘉賓。（圖／血肉果汁機提供）

血肉最佳戰友「Beyond Cure」主唱Bat Lin，以及金曲歌王MC HotDog 熱狗擔任嘉賓。GIGO特別致意「感謝狗哥親臨現場，北流和高流都到了」，MC HotDog 熱狗則興奮回應：「謝謝血肉果汁機的再次邀請，能跟心目中喜歡的樂團同台真的很爽，講什麼很榮幸都太客套了，我最近也在做自己新的專輯、新的音樂，合作的夥伴肯定有血肉果汁機！」

GIGO接著說：「下一首歌我要跟我國中同學炫耀一下，畢竟這是我們國中一起在聽的音樂，到現在血肉可以和狗哥同台合唱！」再次重現由血肉果汁機改編的Hardcore限定版〈十三號天使〉，掀起演唱會最高潮。

血肉果汁機成為首登高流的重金屬樂團。（圖／血肉果汁機提供）

演唱會尾聲，GIGO感性表示：「我還記得血肉的第一場演出大概就在我眼前這個小方格的大小而已，阿霖站在我前面，他那時候還是歌迷。我想說的是，你現在如果有夢想，請你要堅持，因為十幾年後，你不會知道你能站在這裡。以前的我也不知道會跟我的朋友一起開那麼大的演唱會，謝謝來見證奇蹟，謝謝北流高流都有出現的你們。」

安可結束後，血肉果汁機也在大螢幕上放上「NEW ALBUM 2026 Coming Soon」字樣彩蛋，驚喜預告新專輯即將在明年發行的消息。GIGO透露新單曲〈Hackery〉只是前哨站，血肉果汁機會繼續釋出更酷的歌曲，除了新作品之外，明年也會有小巡迴。在台下樂迷們的開心驚呼中，為「建宮蓋廟 宇宙預言」系列演出畫下完美句點。

