血肉果汁機鼓手陳彥文無預警退團 陳芳語舊愛遭切割「無任何關聯」

血肉果汁機宣布鼓手彥文（左一）退團。（圖／翻攝自血肉果汁機臉書）

金曲樂團血肉果汁機今（11）日突然發表聲明宣布，鼓手彥文即日起不再是團員，引起樂迷一陣騷動。

血肉果汁機於在官方社群表示：「血肉果汁機特此嚴正聲明：即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」接著感謝彥文這五年半以來來對樂團的付出和參與，「我們且真心祝福彥文往後的一切都好」，但團隊沒有透露彥文退團的原因。

彥文2020年七月加入血肉果汁機，為第三任鼓手，正職工作為物理治療師，曾經歷過一段婚姻，並且是台北市知名潮州菜餐廳的小開。他曾與歌手陳芳語交往三年，曾一度傳出論及婚嫁，但兩人已於去年五月分手。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導