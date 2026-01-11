血肉果汁機鼓手陳彥文遭退團！無預警被切割「即刻起無任何關聯」
金曲樂團血肉果汁機今（11）日突然發表聲明宣布，鼓手彥文即日起不再是團員，引起樂迷一陣騷動。
血肉果汁機於在官方社群表示：「血肉果汁機特此嚴正聲明：即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」接著感謝彥文這五年半以來對樂團的付出和參與，「我們且真心祝福彥文往後的一切都好」，但團隊沒有透露彥文退團的原因。
彥文2020年七月加入血肉果汁機，為第三任鼓手，正職工作為物理治療師，並且是台北市知名潮州菜餐廳的小開。曾經歷過一段婚姻的他，曾與歌手陳芳語交往三年，一度傳出論及婚嫁，但兩人已於去年五月分手。
其他人也在看
快訊／血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文被退團 粉絲超錯愕
快訊／血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文被退團 粉絲超錯愕EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中市「大茗」飲品出現異物 衛生局將前往稽查
（中央社記者趙麗妍台中11日電）有民眾在連鎖手搖品牌「大茗」一中店的飲料中，喝到疑似蟑螂卵異物，官方發布道歉聲明；台中市衛生局食安處今天表示，將派員前往店家實地稽查，以釐清實際情形。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
血肉果汁機突宣布鼓手陳彥文離團 樂團無預警發聲明切割
【緯來新聞網】台灣重金屬樂團血肉果汁機今日透過Instagram突發聲明，宣布鼓手陳彥文即日起不再為緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
血肉果汁機突拋震撼彈！發聲切割鼓手陳彥文「被退團」
曾獲得第33屆金曲獎最佳樂團獎的血肉果汁機，由主唱GIGO、吉他手阿霖、吉他手Matt、貝斯手金毛以及鼓手陳彥文組成。11日血肉果汁機在社群平台發出聲明，表示陳彥文即刻起退出團體，震驚許多歌迷。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
蔡正元.柯文哲同框秀「電子腳環」 網友看傻:寡廉遇上鮮恥
社會中心／綜合報導前立委蔡正元，三中案遭判刑三年半確定，受邀前民眾黨主席柯文哲錄影，兩人同框秀出電子腳環，挨批根本是「藍白最佳形象照」！蔡正元日前才在直播中，接到柯文哲關心電話，直呼有一半原因，是因為挺柯文哲，才會被抓去關，兩人10日悄悄同框，把電子腳鐐當成「榮譽勳章」，網友就痛斥，這是〝寡廉遇上鮮恥〞。前立委蔡正元vs.前民眾黨主席柯文哲「感謝感謝，（你是因為我被抓進去關的），沒有沒有沒有你不要這樣想。」前立委蔡正元日前節目錄到一半，突然接到前民眾黨主席柯文哲來電關心，替他抱不平。前立委蔡正元表示「（柯文哲）他這個被抓去關，我一直幫他講話，從頭到尾就分析他的案情，所以他說我被抓去關，有一半的原因是因為他。」蔡正元po文表示 「當電子腳鐐遇到電子腳鐐 」（圖／蔡正元臉書）直呼有一半原因，是因為力挺柯文哲，才會被抓去關，兩人相約錄影相見歡，就在10日下午，雙方悄悄同框。柯文哲和蔡正元同步翹起二郎腿，大方秀出左腳上的電子腳環「擺拍」，蔡正元臉書PO出兩人合影，自嘲「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」，彼此戴著電子腳鐐談，他花十年寫的〝台灣島史記〞，照片彷彿昭告天下，自己犯了法戴上電子腳環，被問到是否抗議司法不公，柯文哲則笑稱，希望沒有對地檢署造成困擾。前民眾黨主席柯文哲表示「我們兩個都是朝廷欽差要犯，兩個身上都被掛24小時GPS定位，希望昨天晚上沒有對地檢署造成困擾，因為兩個GPS重合，沒有什麼特別意思啦只是剛好而已。」資深媒體人吳靜怡痛斥 兩人合照是「藍白最佳形象照」（圖／吳靜怡臉書）網友狂酸兩人，把電子腳環當成司法迫害的榮譽勳章，不懂戴電子腳環，怎麼可以這麼高調，很值得炫耀嗎，直呼是「寡廉遇上鮮恥」、「笑貧不笑貪」，律師林智群滿頭問號，質疑犯罪被監控竟然還引以為傲？資深媒體人吳靜怡，調侃根本是「藍白最佳形象照」無誤。資深媒體人吳靜怡表示「我想不管是柯文哲還是蔡正元，這個電子腳鐐，並不是要拿來炫耀的炫耀品，應該要去想如果自己不犯罪，就不需要戴電子腳鐐。」三中案被判三年半定讞的蔡正元，遇上京華城案，遭求刑28年半的柯文哲，兩人「英雄惜英雄」，還企圖化身「悲劇英雄」，罪犯電子腳環成了「大內宣」工具，讓人眼界大開。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：蔡正元.柯文哲同框秀「電子腳環」 網友看傻:寡廉遇上鮮恥 更多民視新聞報導柯文哲、蔡正元翹二郎腿秀電子腳鐐 吳靜怡諷：藍白最佳貪污形象照蔡正元、柯文哲合照曬電子腳鐐 律師傻眼：犯罪還引以為傲？腳鐐兄弟？蔡正元合照柯文哲…律師嗆：犯罪還引以為傲民視影音 ・ 2 小時前 ・ 2
血肉果汁機無預警發聲切割鼓手彥文 粉絲刷一排問號：又有大事？
血肉果汁機在聲明中回顧，陳彥文自2020年7月加入至今約5年半，感謝他這段時間對樂團的參與與付出，並表示真心祝福他往後的一切發展。不過，聲明也強調，「陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」然而，因樂團不久前才剛...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 2
台積電亞利桑那廠獲利承壓！毛利率僅約8% 研調揭美國製造「硬傷」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導晶圓代工龍頭台積電美國亞利桑那廠製造成本壓力再度浮上檯面。韓媒爆料指出，台積電美廠的半導體生產成本，約為台灣廠的2.4...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
F3合體大秀肌肉！周渝民見阿信包緊緊笑虧 「我覺得問題在你身上」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導《F✦FOREVER恆星之城》從上海首演後就成為全網熱議的關鍵字，言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信放手一搏、用盡全力獻上最...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
哥倫比亞34歲人氣歌手墜機喪命⋯多次夢見自己死於空難
哥倫比亞創作歌手耶森希門尼斯（Yeison Jiménez）驚傳於10日在空難中喪生，享年34歲，其經紀團隊已經證實，噩耗曝光後讓大批歌迷悲痛不已。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
驚！陳芳語前男友突被金曲樂團「退團」 網刷一整排問號
金曲獎最佳樂團血肉果汁機今（11日）突發聲明，宣布鼓手陳彥文即刻起和樂團無關，由於事出突然，網友在留言區刷一整排問號，都想知道發生什麼事？陳彥文是歌手陳芳語前男友，之前兩人愛得高調，常常放閃，不過去年傳出分手，目前陳芳語也有了外國籍新男友。今天陳彥文所屬血肉果汁機在官方帳號發出聲明稿，內容提到：「血自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
黃國昌成立後援會備戰2026喊「準備好了」 現場空位多支持人潮未滿
備戰2026新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌今（11日）在三重舉辦新北後援會成立大會。不過，活動登場前外界傳出報名情況不如預期，甚至傳出透過LINE群組緊急動員；現場觀察，支持者陸續進場，但仍可見部分座位空置。對此，黃國昌受訪回應，否認動員不足，強調此次活動報名人數「其實還蠻多的」，更喊「這場不是黃國自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1
新／以色列對「美介入伊朗情勢」高度警戒 傳一名指揮官遭無人機炸死
伊朗情勢緊張！路透報導，根據三名知情的以色列消息人士表示，隨著伊朗當局面臨多年來規模最大的反政府示威活動，以色列已對「美國可能介入伊朗局勢」的情況保持高度警戒。另有社群消息指，位於伊朗卡尚（Kashan）一個飛彈部隊的指揮官卡薩布（Reza Kasab），在一架自殺式無人機襲擊其車輛時身亡。而這架無人機是伊朗境內起飛，但目前消息仍在查證中。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
平地高麗菜價崩盤「拖累高山」 霧鹿逾5萬顆滯銷爆裂
台東縣海端鄉霧鹿村的高麗菜正值採收期，每顆結實飽滿，但農民卻不敢採收。西部平地高麗菜產量過剩導致價格崩盤，連帶影響東部高山高麗菜的收購意願，加上近期山區降雨、降雪不斷，部分高麗菜因吸水過多而爆裂，農民面臨血本無歸的困境。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
路跑》渣打馬拉松完賽獎牌拼錯變「馬拉桑」 路跑協會回應了！
2026渣打馬拉松今天吸引來自全球51個國家、共2.6萬名跑者齊聚一堂，跑者在氣溫適宜下，不少人都創下個人最佳成績，但賽後卻有網友發現完賽獎牌的英文拼錯，「Marathon」拼成「Marathan」，對此，路跑協會表示，明天會開緊急會議討論應對措施。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
飲料喝到蟑螂蛋！店員辯稱蕎麥「當場捏爆」他嚇瘋 大茗道歉了
超噁！有民眾在網路上發文，表示自己在知名飲料店大茗買飲料，沒想到喝到一半發現異物，吐出來後發現外觀神似蟑螂蛋，他拿回店家後，卻得到是「蕎麥」的回應，引起網友們的討論。對此，大茗也發表道歉聲明，承認店家疏失，除了停業清消，後續也將配合相關單位查驗。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 46
劉和然反擊綠委財劃法亂修說：對新北市了解狀況外
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（11）日針對營養午餐免費議題指出，新北市因立法院國民黨團主導《財劃法》修法成全國人均最低。新北市副市長劉和然對此回應「對發言有點失望甚至生氣」，批評蘇巧慧身為新北市立委並沒有站在新北市民權利爭取，對新北市了解狀況外，呼籲蘇巧慧已經錯過8年，不要再當黨意立委。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
洪金寶74歲了！三代同堂合體金孫熱舞 「驚人回春現況」全被拍下
香港動作影壇傳奇洪金寶7日歡度74歲生日，兒子洪天明罕見曝光三代同堂的慶生影片。畫面中，洪金寶與2名金孫同框還配合一起跳舞，不僅身體狀況良好，動作甚至還很靈活，狀態有如回春般驚人，祖孫互動溫馨又自然，立刻吸引大票網友獻上祝福。畫面中，洪金寶被要求拍攝跳舞影片後原本婉拒，但當洪天明改口詢問是否願意和孫自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
苗栗縣「掛門牌」新制3月上路 違者恐遭罰5000元
苗栗縣「掛門牌」新制3月上路 違者恐遭罰5000元EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《瘋狂獨角獸》葉芷妤來台！搭檔鳳小岳 首度挑戰驚悚電影
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆恐怖話題新作《無形》（Phantom）今（11）日正式開鏡，電影將道教神秘學與隱形人傳說結合，找...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
林妍霏「諷韓援女神」惹議 她「怒喊5字」挺李多慧！
政治中心／江姿儀報導喜劇演員林妍霏日前於脫口秀中，出言嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，引發爭議。畫面在各社群瘋傳，大批網友湧入留言區撻伐，對此隊友琪琪也在Threads上發聲力挺，而所屬球團味全龍稍早也回應了。今（9日）民進黨桃園市議員黃瓊慧也挺身而出發文，替李多慧抱不平，嚴厲譴責「好笑嗎？根本假借脫口秀之名行霸凌李多慧之實」。民視 ・ 1 天前 ・ 4