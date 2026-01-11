血肉果汁機鼓手陳彥文遭退團！無預警被切割「即刻起無任何關聯」

社會中心／綜合報導前立委蔡正元，三中案遭判刑三年半確定，受邀前民眾黨主席柯文哲錄影，兩人同框秀出電子腳環，挨批根本是「藍白最佳形象照」！蔡正元日前才在直播中，接到柯文哲關心電話，直呼有一半原因，是因為挺柯文哲，才會被抓去關，兩人10日悄悄同框，把電子腳鐐當成「榮譽勳章」，網友就痛斥，這是〝寡廉遇上鮮恥〞。前立委蔡正元vs.前民眾黨主席柯文哲「感謝感謝，（你是因為我被抓進去關的），沒有沒有沒有你不要這樣想。」前立委蔡正元日前節目錄到一半，突然接到前民眾黨主席柯文哲來電關心，替他抱不平。前立委蔡正元表示「（柯文哲）他這個被抓去關，我一直幫他講話，從頭到尾就分析他的案情，所以他說我被抓去關，有一半的原因是因為他。」蔡正元po文表示 「當電子腳鐐遇到電子腳鐐 」（圖／蔡正元臉書）直呼有一半原因，是因為力挺柯文哲，才會被抓去關，兩人相約錄影相見歡，就在10日下午，雙方悄悄同框。柯文哲和蔡正元同步翹起二郎腿，大方秀出左腳上的電子腳環「擺拍」，蔡正元臉書PO出兩人合影，自嘲「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」，彼此戴著電子腳鐐談，他花十年寫的〝台灣島史記〞，照片彷彿昭告天下，自己犯了法戴上電子腳環，被問到是否抗議司法不公，柯文哲則笑稱，希望沒有對地檢署造成困擾。前民眾黨主席柯文哲表示「我們兩個都是朝廷欽差要犯，兩個身上都被掛24小時GPS定位，希望昨天晚上沒有對地檢署造成困擾，因為兩個GPS重合，沒有什麼特別意思啦只是剛好而已。」資深媒體人吳靜怡痛斥 兩人合照是「藍白最佳形象照」（圖／吳靜怡臉書）網友狂酸兩人，把電子腳環當成司法迫害的榮譽勳章，不懂戴電子腳環，怎麼可以這麼高調，很值得炫耀嗎，直呼是「寡廉遇上鮮恥」、「笑貧不笑貪」，律師林智群滿頭問號，質疑犯罪被監控竟然還引以為傲？資深媒體人吳靜怡，調侃根本是「藍白最佳形象照」無誤。資深媒體人吳靜怡表示「我想不管是柯文哲還是蔡正元，這個電子腳鐐，並不是要拿來炫耀的炫耀品，應該要去想如果自己不犯罪，就不需要戴電子腳鐐。」三中案被判三年半定讞的蔡正元，遇上京華城案，遭求刑28年半的柯文哲，兩人「英雄惜英雄」，還企圖化身「悲劇英雄」，罪犯電子腳環成了「大內宣」工具，讓人眼界大開。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：蔡正元.柯文哲同框秀「電子腳環」 網友看傻:寡廉遇上鮮恥 更多民視新聞報導柯文哲、蔡正元翹二郎腿秀電子腳鐐 吳靜怡諷：藍白最佳貪污形象照蔡正元、柯文哲合照曬電子腳鐐 律師傻眼：犯罪還引以為傲？腳鐐兄弟？蔡正元合照柯文哲…律師嗆：犯罪還引以為傲

