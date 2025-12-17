血肉果汁機12/27唱進高流！ 搶先公布嘉賓是饒舌圈OG

記者林政平報導／血肉果汁機去年解鎖北流之後，12月27日將進軍高流舉辦《建宮蓋廟-宇宙預言DLC》 演唱會，宣告「今年首創開副本，衝撞轉圈須更狠。過去蓋廟你沒到，未來建宮必須到」。16日宣布 MC HotDog熱狗再度擔任嘉賓，血肉果汁機自信地說「再次邀請狗哥是因為上次他來當嘉賓的時候你們還不會唱我們合作的歌，這次我們要聽到孩子們大聲唱出來！」。血肉果汁機也於11月底釋出睽違已久的樂團新曲〈Hackery〉，神秘預告新專輯即將誕生，讓樂迷更加期待這次高流專場血肉會端出什麼樣的驚喜。

2025年血肉果汁機海外邀約不斷，除了9月首登韓國三大音樂節之一的「釜山搖滾」，震撼一眾韓國搖滾樂迷外，11月初也解鎖新加坡 Bay Beats 大型音樂節；11月底則受芬蘭大使林昶佐之邀，從火球祭直闖金屬殿堂大國芬蘭參與F:F:F音樂節。面對接踵而來的海外行程，血肉表示「每次到一個國家演出時，我們都想著我們是代表台灣的音樂、文化展現給大家，我們會拿出所有、殺翻現場，然後驕傲地跟所有海外觀眾說：『我們是血肉果汁機，我們玩Metal，我們的音樂來自台灣！』」

首次解鎖北歐國家演出，血肉也分享演出時的花絮：「在芬蘭演出時戶外體感-2度。上台前覺得暖氣再怎麼熱也不至於比台灣夏天戶外熱吧？所以就輕敵地覺得可以輕鬆這場。結果室內跟台灣戶外一樣熱、空氣還很乾，蹦蹦跳跳的我們水分很快就乾掉了，好痛苦又好爽啊！」他們也分享，演出前就有聽當地人說芬蘭人比較ujo(芬蘭語的害羞)，要讓芬蘭人享受演出就要看樂團的功力了。

正式演出時他們抱持著演出者開心、台下就會開心的信念保持平常心上陣，果然過一陣子就聽到台下傳來「You are awesome!」的歡呼聲，讓血肉男孩們忍不住得意回應「jee, I know. Kiitos.(芬蘭語謝謝)」。經過這次解鎖芬蘭，血肉也許願下次要直接辦北歐多國巡演，挑戰乾冷空氣和北歐人的內向，希望做到讓樂迷們一上台就嗨炸。

