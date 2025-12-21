血肉模糊慎入！印度高速列車撞象群7慘死 撒鹽後就地掩埋

2025年12月20日，印度一高速列車途經阿薩姆邦時，撞上橫越鐵軌的象群，導致7頭大象死亡。美聯社



印度阿薩姆邦昨天（12/20）發生高速列車撞象群意外，造成7頭大象死亡，無人受傷。駕駛說事發前看到約100頭象橫越鐵軌，雖然緊急煞車依然撞上，7頭成年及幼崽大象死亡，另有一隻幼崽受傷。當地動保官員檢驗屍身後，在一旁挖坑、撒鹽、掩埋。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度昨天一列載有650名乘客、從米左拉姆邦（Mizoram）開往新德里的高速客運列車，行經東北部阿薩姆邦時，與穿越鐵軌的野生亞洲象群相撞。

2025年12月20日，官員在大象屍體上撒鹽助分解並防止惡臭後，就地掩埋。美聯社

印度鐵路公司發言人夏瑪（Kapinjal Kishore Sharma）說，駕駛員注意到了約100頭象正橫越鐵軌，雖然緊急煞車但已太遲，列車撞死7頭象，其中包括幼崽，另有1幼崽受傷；列車5節車廂脫軌但無人員傷亡。

阿薩姆邦約有7000頭野生亞洲象，列車撞死大象事件並不罕見，不過一次撞死7頭仍屬少數。

車禍後動保官員及獸醫勘驗屍體，當天便掩埋，美聯社拍到官員在屍身撒鹽助屍體分解，而鹽亦可掩蓋氣味，防止野狗等動物將屍身挖出啃食。

