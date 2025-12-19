血腥再升級！《弒婚遊戲：2度開局》預告曝光 新娘命要更大條

《弒婚遊戲：2度開局》的薩瑪拉威明（右）與凱瑟琳紐頓擔崗受難姊妹花。（探照燈影業提供）

黑色虐殺恐怖喜劇續集《弒婚遊戲：2度開局》將於2026年4月9日上映，昨晚首支中文版預告驚喜發佈，令人大呼更「弒」不得了，大難不死的新娘主角始料未及殺劫「升級」，峰迴路轉的劇情發展，令人出乎意料拍案叫絕，各路人馬格殺勿論，血腥程度更勝上集。

《弒婚遊戲：2度開局》是驚豔全球的黑色虐殺恐怖喜劇《弒婚遊戲》的全新續集，敘述在上集中大喜之日急轉直下恐成噩夢忌日的新娘，在從恐怖夫家大難不死逃出生天後，未料更淪為更高階層卻勢不兩立的四大家族爭奪至高權力的獵殺目標，而且連她妹妹也被拖下水。這回她們的命必須更大條，才能躲過殊死定勝負的上流家族大逃殺遊戲。

《弒婚遊戲：2度開局》曝光海報。（探照燈影業提供）

首支前導預告即已令人出乎意料，除了始料未及的殺劫升級，以及在上集唯一活下來的新娘葛蕾絲（薩瑪拉威明 飾），本片卡司更如更勝以往的血腥程度令人驚喜連連，包括《是誰搞的鬼》資深玉女莎拉蜜雪兒吉蘭、《魔戒三部曲》「佛羅多」伊利亞伍德、《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》凱瑟琳紐頓，還有時不時就會過過戲癮的恐怖片前輩大導演大衛柯能堡，令人更是拍案叫絕！

以首集一炮而紅的新銳雙導演麥特貝提內里奧爾平與泰勒吉列特，以及超殺編劇組布西克與R克里斯多福墨菲，再度攜手合作這部血腥程度更勝上集、劇情更加峰迴路轉的又一篇章。

