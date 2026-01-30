血腥廚師遭羈押！鄰居太吵狂砍36刀 恐怖傷勢曝

廚師殺死鄰居。（圖／東森新聞）





臺南市昨（29）日凌晨發生一起重大命案。一名54歲王姓男子為廚師，居住在透天厝的出租雅房內，疑不滿同層樓鄰居深夜洗澡製造聲響，情緒失控下竟在飲酒後持摺疊刀攻擊對方，造成對方當場死亡。案件發生後，王男在現場呆坐約一小時，隨後自行報警並向警方表示「我殺人了」。

警方調查指出，案發當時王男先在租屋處喝完整瓶洋酒，之後前往同層樓蘇姓鄰居房間理論，雙方發生衝突。過程中，王男持刀朝蘇姓男子猛刺，蘇男多處要害遭到攻擊，現場血跡斑斑。警方獲報趕抵時，蘇男已倒臥血泊中，明顯死亡。

警方將王男帶離出租透天厝時，發現他身穿外套、步伐不穩，疑似仍受酒精影響，眼神顯得恍惚。隨後在其租屋處查扣一瓶已喝完的洋酒，作為後續偵辦的重要證物。

檢警進一步說明，臺南市政府警察局善化分局於29日上午報請相驗後，檢察官隨即指揮展開偵查，並於下午會同法醫前往臺南市立殯儀館進行相驗及解剖。初步認定，蘇姓被害人至少遭刺擊36刀，致命傷集中於頸部及胸部等要害，因大量失血當場死亡。

臺南地檢署指出，檢察官於晚間訊問王姓被告後，認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆侵害他人生命、身體法益及逃亡之虞，遂向臺灣臺南地方法院聲請羈押，法院已裁准。

此外，檢察官也同步通報犯罪被害人保護協會臺灣臺南分會，啟動被害人家屬聯繫與關懷機制，提供必要的心理與法律協助。全案仍持續由檢警深入調查中。

