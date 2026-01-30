血腥歸來！何超儀《維多利亞壹號》解禁 觀眾「吐到叫救護車」成都市傳說

何超儀主演的邪典經典《維多利亞壹號 國際版》以「一刀不剪」的最血腥暴力版本重返大銀幕，她與老公陳子聰出席港大特別放映會。（85Films提供）

時隔15年，由港星何超儀主演、彭浩翔執導的邪典經典《維多利亞壹號 國際版》終於在香港震撼首映！這部當年的話題之作，不仅曾讓何超儀獲金馬、金像獎雙料提名，如今更以「一刀不剪」的最血腥暴力版本重返大銀幕。何超儀感嘆，當年因修剪導致遺憾，如今國際版首映有種「沉冤得雪」的快感，讓這部探討壓抑與反叛的前衛作品，終於能原汁原味呈現在家鄉觀眾面前。

陳子聰2022年大動脈撕裂險喪命，去年又因病情反覆至今動了3次大手術，所幸如今健康現身公開活動。（852Films提供）

首映結束之後，近9成觀眾等著何超儀與監製陳子聰簽名，簽到戲院打烊關門為止。（852Films提供）

此次首映規模盛大，除了何超儀與監製老公陳子聰親自出席，該作對於何超儀創立的「852電影公司」深具意義，不僅是公司的開山之作，更被香港大學列為電影教材。

回憶起當時為何要拍《維多利亞壹號》，何超儀笑稱真的是為了可以演出才開公司，因為真心喜愛演戲，早期簽約在經紀公司卻苦等不到機會演出，因此家人鼓勵她成立公司為自己爭取更多機會。監製老公陳子聰笑說，當時問自己母親最想看到他們拍什麼類型的電影，沒想到媽媽居然最想看驚悚片，好友麥浚龍把彭浩翔介紹給他們認識，因此看了《維多利亞壹號》的劇本，當時何超儀非常喜歡，成功遊說麥浚龍割愛，把這個本來由他主演的故事讓給她，變成女殺人狂的版本。

回憶當年全球巡演的盛況，陳子聰爆料在威尼斯影展首映時，曾有觀眾因畫面過於驚悚當場嘔吐，甚至最終出動救護車送醫，他笑稱：「這證明國際版真的很猛！」何超儀也分享，外媒常將她飾演的鄭麗嫦定義為「反英雄」，她坦言角色壓抑火爆的性格與她本人不謀而合，「演這個角色簡直是天助我也，剛好藉此發洩內心被壓抑的叛逆。」

儘管多年來好萊塢與海外片商積極洽談續集或影集改編，何超儀始終拒絕，堅持守護這部「如第一個孩子般」的原創作品。談及拍片初衷，她笑稱當初是為了「爭取演出機會」才開公司，甚至遊說好友麥浚龍讓出劇本，將原定的男主角設定改為「女殺人狂」。

目前何超儀正忙於拍攝新片《拾荒法師2》，即便膝蓋半月板撕裂、手臂佈滿鋼絲勒痕，她仍敬業抽空出席首映。活動當晚人氣爆棚，簽名會持續至戲院打烊，隨後的港大放映會更吸引超過300位學子參與，將原本半小時的講座硬生生聊成了一場半小時的深度交流，展現影后不滅的魅力。

