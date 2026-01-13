血腥鎮壓全國性示威 伊朗官員首次公布數據稱「已釀2000死」

伊朗近期爆發全國性反政府示威，當局強力鎮壓並切斷對外網路與通訊，讓外界難以得知內部情形。《路透社》報導，一名伊朗官員在13日表示，抗議活動中約有2000人喪命，這是當局首次承認在為期兩週的鎮壓中已造成大量死亡。

一名伊朗官員對《路透社》表示，2000人死亡中包含安全人員，而是「恐怖分子」造成示威者與安全人員喪命。官員並未對死亡數的背景進行說明。

這場由經濟問題引起的動亂，是伊朗政府3年來面臨最嚴峻的內部挑戰，再加上去年以色列和美國發動空襲，國際社會的壓力也逐漸增大。

伊朗當局自1979年伊斯蘭革命後，對於示威採取兩面的態度，一方面稱抗議經濟問題的示威合法，另一方面卻採取強力鎮壓，並指責是美國和以色列煽動，控訴有恐怖分子劫持了抗議行動。

此前有人權組織確認了數百名罹難者身分，另指出有數千人遭捕。

