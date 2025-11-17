血腥鎮壓學運遭判死 哈希納稱判決出於政治動機

（中央社記者李晉緯新德里17日專電）孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）今天因鎮壓學運導致數人死亡，遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑。哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政治動機」。

孟加拉國際戰犯法庭歷經數個月審理，今天認定哈希納去年鎮壓學生發起的抗議，導致數人死亡，因此判她死刑；並以「違反人道罪」為由，另判她無期徒刑。

哈希納去年8月被趕下台後，就逃到印度新德里，並一直待到現在，她今天接受今日印度（India Today）採訪時，指控尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府策劃了一場「報復性的起訴」，目的是要讓她永遠消失在孟加拉的政治舞台。

廣告 廣告

針對孟加拉國際戰犯法庭做出的判決，哈希納除了完全否認對她的指控，還堅稱判決結果「早就定了」。

哈希納稱，她「沒有獲得公平的機會，無法在法庭上為自己辯護，甚至不能選擇可以信任的律師來代表她」。

哈希納進一步指控，孟加拉國際戰犯法庭「沒有任何公正可言」，且「專門起訴她所屬的孟加拉人民聯盟（Awami League）成員，對其政敵涉嫌犯下的暴力行為卻置之不理」。

她指控尤努斯在「違反憲法且獲極端分子支持的情況下」奪取政權，並稱在尤努斯掌管孟加拉期間，學生、教師、醫生等群體的抗議活動都遭到鎮壓，且「其中一些手段極其殘暴」，其中包括和平示威者遭到槍殺、記者面臨酷刑與騷擾等。

哈希納提到，去年的動亂，是「孟加拉的悲劇」，但否認針對她策劃預謀殺人的指控，她稱檢方沒有提出「任何足以讓人信服的證據」，就把她與大規模暴力事件連在一起。

哈希納重申，她早已準備好接受國際間的檢視，她說：「我不怕在適切的法庭上，與控訴我的人面對面，因為證據在那裡可以得到公平的檢驗。」

哈希納指控孟加拉臨時政府不肯接受這樣的調查，「因為他們知道國際刑事法院（ICC）會宣告我無罪。」

孟加拉2026年2月將進行大選，孟加拉人民聯盟成員已被禁止參選，對哈希納的判決讓孟加拉政治緊張的局勢加劇。專家警告，孟加拉的動盪還有可能持續惡化。（編輯：田瑞華）1141117