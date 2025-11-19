血腥鎮壓學運釀1400死！孟加拉前總理哈西娜被判死刑 「缺席審判」掀人權爭議

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

孟加拉國際戰犯法庭於11月17日裁定，前總理哈西娜（Sheikh Hasina）及前內政部長卡馬爾（Asaduzzaman Khan Kamal）在2024年鎮壓學生抗議行動中，犯下違反人道罪，兩人均被判處死刑。據人權觀察（Human Rights Watch）指出，兩位被告均缺席庭審，未能自行選擇律師代理發言，案件引發國際社會對審判公正性的高度關切。該案第三名被告、前警察總長馬蒙（Chowdhury Abdullah Al-Mamun）因與檢方合作出庭作證而僅被判5年徒刑。

孟加拉國際戰犯法庭於11月17日裁定，前總理哈西娜及前內政部長卡馬爾在2024年鎮壓學生抗議行動中，犯下違反人道罪判處死刑。（圖／美聯社）

2024年7至8月，孟加拉爆發大規模學生抗議，要求哈西娜下台，期間安全部隊對示威者使用致命武力，造成約1400人死亡。法庭指控哈西娜與卡馬爾煽動安全部隊及執政黨支持者對抗議者採取系統性攻擊，並下令動用無人機、直升機及致命武器攻擊手無寸鐵的民眾。人權觀察強調，雖應追究相關責任，但庭審未提供被告完整辯護、訊問證人以及自行選擇律師的權利，死刑判決更加劇國際社會對審判公平性的疑慮。

國際人權法規定，刑事被告有權親自出庭或由律師代表，並可提出證據、質詢證人。人權觀察表示，孟加拉的缺席審判從根本上違反《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）。人權觀察副亞洲主任甘古利（Meenakshi Ganguly）指出：「受害者需要正義，但同時被告的基本權利也必須受到保障。」此外，孟加拉國內法律中部分條文剝奪了涉國際罪行被告的憲法保障權利，包括公平審判及向最高法院尋求救濟的權利。

2024年7至8月，孟加拉爆發大規模學生抗議。（圖／美聯社）

目前孟加拉臨時政府已正式向印度提出引渡哈西娜與卡馬爾的請求，但新德里對此保持沉默。人權觀察呼籲孟加拉政府對涉及嚴重人權侵害的案件應採取獨立、公正審理，保障受害者賠償與正義，政府也應遵守聯合國關於執法使用武力的基本原則，防止政治暴力再次升級。

