血腥鎮壓後，伊朗局勢暫時平息

（德國之聲中文網）在經歷了數周的大規模動蕩並遭到血腥鎮壓之後，伊朗的抗議活動似乎已暫時平息。據報道，鎮壓行動已造成數千人死亡。

過去幾天裡，首都德黑蘭沒有再出現抗議活動的跡象。

伊朗當局也未通報國內其他地區仍在發生騷亂。不過，已長達一周的互聯網封鎖仍在持續。

“抗議可能再次爆發”

抗議活動始於12月底，當時民眾對伊朗疲弱的經濟狀況日益憤怒和失望。但示威很快演變成自1979年伊斯蘭革命上台以來，該伊斯蘭政權遭遇的最大威脅。

當局隨即切斷互聯網，並對抗議者展開殘暴鎮壓。

總部位於挪威的人權組織“伊朗人權”（Iran Human Rights，IHR）表示，已有3428名抗議者被證實遭安全部隊殺害，但同時警告，實際死亡人數可能數倍於此。

總部位於美國、長期監測抗議活動的智庫“戰爭研究所”（Institute for the Study of War）表示，殘酷鎮壓“很可能暫時壓制了抗議運動”。

但該機構同時補充稱：“該政權大規模動員安全部隊的做法不可持續，因此抗議活動仍有可能再次爆發。”

特朗普感謝伊朗領導人

美國總統特朗普此前曾威脅將以軍事手段支持抗議者，但他似乎已經從這一立場上回撤了一步。

他在周五（1月16日）語氣變得緩和，感謝伊朗領導人沒有處決被拘押的抗議者。

“伊朗取消了對800多人的絞刑，”特朗普在離開白宮、前往佛羅裡達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）度周末時對記者表示，並說他“非常尊重”這一決定。

此前，白宮在周四表示，“總統仍保留所有選項”。

普京與伊朗總統通話

作為伊朗的親密盟友，克裡姆林宮表示，俄羅斯也就緩和局勢展開了會談。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，俄羅斯總統普京在周五分別與伊朗總統佩澤希齊揚和以色列總理內塔尼亞胡通話，這是“推動局勢降級的努力”。

此前，莫斯科對伊朗抗議活動基本保持沉默。

流亡王儲呼籲美國干預

與此同時，流亡海外的伊朗王儲禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）表示，他相信伊斯蘭共和國將會垮台，並呼籲外國進行干預。

巴列維父親的政權在1979年伊朗伊斯蘭革命中被推翻。他表示，自己仍然相信特朗普此前作出的援助承諾。“我相信總統是一個言而有信的人，”巴列維在華盛頓對記者說。“無論美國是否采取行動，我們伊朗人都別無選擇，只能繼續鬥爭。”

“我將重返伊朗，”他誓言道。數小時後，他呼籲抗議者從周六到周一再次走上街頭。

作者: Srinivas Mazumdaru