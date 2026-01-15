血腥鎮壓與斷網手段疑奏效 伊朗境內示威聲浪趨弱

受到政府強力鎮壓，伊朗境內示威潮似乎正在轉弱，圖為德國民眾走上柏林街頭，表達對伊朗民眾的支持。（美聯社）



面對全國性的大規模反政府示威，伊朗執政當局長時間斷網阻卻資訊傳遞，血腥鎮壓至少釀成2615人喪命的手段似乎奏效，民眾表示近日以來首都德黑蘭的抗議聲浪正在轉弱，聯合國安理會則在美國的要求下，即將召開緊急會議討論伊朗情勢。

美聯社引述伊朗民眾說法，指出近幾日以來首都德黑蘭在拂曉之後，不再出現示威者於夜間點燃的篝火，或是破壞物品之後所出現的碎片，且接連數日在夜間頻繁出現的槍響也幾乎停止，伊朗官媒則不斷報導官方持續逮捕所謂的「恐怖份子」，且明顯正在擴大搜索使用「星鏈」（Starlink）衛星網路服務的天線設備，試圖進一步削弱伊朗民間與外界的通訊能力。

伊朗司法部長拉希米（Hossein Rahimi）在該機構機關報「米珊報」（Mizan）14日的報導中，表示伊朗「自從8日開始，經歷了一場全面性的戰爭」，並且指控「從那時起參加任何集會的任何人，都是罪犯」。

不過就在德黑蘭當局鞏固對內部控制能力的同時，來自境外的挑戰也逐漸升高，在15日清晨更是無預警關閉領空達數個小時之久，與2025年6月與以色列之間爆發戰爭期間的做法類似，美方則是將部分駐防於卡達烏岱德空軍基地（Al Udeid Air Base）的非必要人員撤離，並且對科威特的外交人員發出警告，呼籲遠離美軍基地避免肇生風險。

雖然美國總統川普（Donald Trump）14日表示，伊朗處決示威者的計畫已經叫停，且伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）也表示「外交總比戰爭好得多」，敦促美方透過協商尋求解決眼下情勢的方案，不過反對伊朗政權的人士警告，德黑蘭有可能很快就會開始處決被逮捕的抗議者，使情勢進一步複雜化。

對此，聯合國安理會在美國方面的要求之下，已安排在15日召開緊急會議，針對伊朗的緊急情勢進行討論，不過在川普並未確切說明將採取何種行動的情況下，未來的發展並不明朗。

