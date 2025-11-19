血腥鎮壓起義群眾 孟加拉流亡前總理遭判死刑再度引發騷動

孟加拉國際戰犯法院11月17日判處前總理哈希納死刑，反哈希群眾同日在首都街頭達卡示威，警方施放閃光彈驅趕。美聯社



孟加拉去年爆發民眾起義，總理哈希納血腥鎮壓未果後倉皇下台流亡，17日遭孟加拉國際戰犯法院判處哈希納死刑。外界原本擔心宣判可能再度引發社會動盪，不過首都達卡及各主要城市街頭18日尚稱平靜。

美聯社報導，78歲的哈希納（Sheikh Hasina）和內政部前部長阿薩杜澤曼汗（Asaduzzaman Khan），遭控於去年的反政府示威中，對抗議民眾使用致命武力鎮壓。在17日的缺席判決中，法院以「違反人道罪」判處2人死刑。

孟加拉國際戰犯法院11月17日判處前總理哈希納死刑，圖為哈希納2024年2月出席慕尼黑安全會議。路透社資料照片

除非哈希納返國投案或被捕，否則無權上訴。她和阿薩杜澤曼汗在此案未指定辯護律師，也拒絕國家指派的公設辯護人。

判決出爐後，哈希納同日表示判決並不正當，宣稱她和阿薩杜澤曼汗「皆是出於善意而行動，並試圖將生命損失降到最低」。

她發布聲明表示：「我們失去了對局勢的控制，但如果將所發生的事情定義為蓄意攻擊公民，那完全是誤解事實。」

孟加拉去年6月及7月爆發兩波示威，以大學生為主的民眾，抗議政府計畫實施的新制，將3成公務員配額保留給榮眷，怒批不公。哈希納政府下令軍警武力鎮壓，據聯合國估計，去年示威造成多達1400人喪生。美聯社則報導逾800人死亡。

哈希納去年8月5日宣布辭職，與阿薩杜澤曼汗一同流亡印度，終結她15年執政。

抗議群眾則推舉2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯領導臨時政府，臨時政府已宣布預定明年2月舉行大選，但尚未公布日期。

哈希納所屬的人民聯盟黨（Awami League）拒絕接受法院判決，批評是「不公平的法庭」（a kangaroo court），並號召群眾18日上街示威。

反哈希納陣營反應激烈，群眾和軍警發生衝突直至17日晚間，且有人開著挖土機，試圖破壞哈希納父親、領導孟加拉獨立的拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）的墳墓。

當地媒體報導，同屬人民聯盟黨的孟加拉前總統哈密德（Abdul Hamid），其位於達卡東北區的住所遭暴民劫掠。

儘管有人對國家的未來感到困惑與緊張，不過到了隔天情勢恢復平靜，18日沒有商家和學校關閉。

孟加拉國際戰犯法院11月17日判處前總理哈希納死刑，警方18日在首都達卡街頭戒備。美聯社

達卡商人侯賽因認為，孟加拉「沒有真正的法治」，他也擔心兒童的未來。

他說：「以前的統治者以他們的方式塑造法律，現在的統治者也在以他們的方式塑造法律。我們的下一代正在這樣的環境中成長，他們沒有目標，也沒有未來。我非常擔心他們將來會走向何方，會做什麼。」

「人權觀察」組織則對判決表示擔憂，稱審判過程引發「嚴重人權問題」，並對證人的證詞和國家指定的辯護律師之行為提出質疑。

