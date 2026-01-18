血腥鎮壓！伊朗最高領導人證實 反政府示威釀「數千人」死亡

即時中心／林耿郁報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨（17）天首度公開承認，近期反政府示威造成「數千人」喪命，點名美國、以色列應為嚴重的死傷負責。

傷亡慘重！BBC報導，近期伊朗爆發的反政府示威，於12月28日因經濟民生議題爆發，隨後轉為要求結束最高領袖統治，且抗爭浪潮遍及多座城市。

人權團體「伊朗人權活動家新聞社（HRANA）」估計，本次大規模衝突至少導致3,090人死亡，部分活動人士則認為實際數字「遠高於此」。

由於伊朗政府實施大規模網路封鎖，資料蒐集極為困難。網路監測組織NetBlocks指出，伊朗對外網路連線僅剩平時的2%流量，讓外界難以掌握確切的死傷與鎮壓規模。

BBC證實，多段畫面顯示伊朗政府安全部隊朝示威者開火。中南部城市設拉子（Shiraz）居民向BBC描述，街上仍有武裝人員巡邏，但表面上生活恢復正常。

伊朗政府則指，本次大規模抗議為境外勢力扶植的「暴亂行徑」，指控美國、以色列與「敵對勢力」攪動國內局勢。

哈米尼：美國須為死傷負責

哈米尼在公開演說中指控，與美國、以色列「連結」的勢力造成「巨大損害」，殺害數千名伊朗人。

哈米尼強調「美國的目標是吞掉伊朗」，川普必須為伊朗人民遭受的死傷負責。

美不排除軍事介入 台、日急籲國民離境

川普近期多次呼籲伊朗示威者「持續抗爭」，並表示若安全部隊屠殺示威者，美國將介入。國務院週六表示，已接獲情報指伊朗正研擬攻擊美軍基地，美方警告若伊朗採取行動，將遭「極強大的武力回應」。

美、英兩國本週已部分撤離卡達烏代德空軍基地（Al-Udeid）人員，美方官員向CBS透露此舉為「預防性措施」。

另一方面，包括台灣、日本在內的多國政府，都已將伊朗的旅遊警示提高至最高的紅色等級，呼籲國民避免前往伊朗，已在伊朗的民眾也必須「即刻離開」。

