血腥驚悚挑戰尺度！張軒睿被「斷腿」鎖緊在人台上

張軒睿遭陸夏囚禁，失去雙腿的上班身被固定在人台，畫面超驚悚。（LINE TV提供）

LINE台灣與兔將創意影業共同出品原創影集《黑盒子》，首波單元《造物獄》搶先於影廳舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony偕同主演陸夏、張軒睿出席與影迷見面，暢聊幕後甘苦談。陸夏透露曾因深刻共感角色心情，在導演喊卡後她仍持續淚流不止，張軒睿則是身心靈都飽受折磨，一度對「地下室」感到很害怕。

陸夏劇中化身恐怖前任，為了把張軒睿綁在身邊，不惜學習巫術複製出他的「斷腿分身」，失去雙腿的張軒睿雙手遭高吊綑綁，被鎖緊在人台上，血肉模糊的程度驚悚尺度爆表。張軒睿坦言：「在拍攝時每天情緒都很複雜，被關著的恐懼持續在心中扎根，無助感湧上心頭，那時候我真的滿害怕那地下室的。」拍攝時有一場逃亡戲，因為人物設定是斷腿狀態，他逃亡時必須穿著綠色特效襪全程「攀爬」，甚至上樓梯，雙腿肌肉不斷與地面磨擦，讓張軒睿直言：「真的不好爬。」

廣告 廣告

《造物獄》陸夏（左）劇中囚禁張軒睿，終於把摯愛綁在身邊。（LINE TV提供）

張軒睿劇中挑戰一人分飾二個「志偉（角色名）」，他透露起初接演《造物獄》時其實非常有壓力，「因為他是Pony老師原著中就有的角色原型，作品也有很多的粉絲喜愛，然後我就很緊張，很怕自己沒做好。」由於劇中有大量裸上身的畫面，張軒睿為此刻意管理身材，希望身體線條盡量明顯、但又不要太精壯，因此特別加強了有氧運動及飲食控制，一天只吃兩餐，練出緊實身材。

陸夏則是為了角色設定特別學習木雕，更特別替角色建立專屬音樂播放清單及購入森林系專屬香水，「我常常一個人聽著歌散步回家，一邊在腦海中演練劇情，每次讀本、排練、上木雕課，我會噴上小雯的專屬香水再出門，正式拍攝時也會在戲服上點綴這個味道。」從聽覺、嗅覺各方面下手，與角色產生連結，幫助自己能迅速切換成角色狀態。

《造物獄》首映會，張軒睿（左起）、陸夏、原作者Pony出席。（圖／LINE TV提供）

陸夏透露在演繹角色囚禁他人的部分，反而沒有壓力，「因為對我來說，那沒有很大的情緒張力，我就會覺得我在做像日課一樣的事情，但有一場感覺真的永遠失去了志偉（張軒睿角色名），我當下真的非常痛苦，在導演喊卡之後我還是繼續哭。」雖然有辦法立刻停止眼淚，但因為深刻共感了自己的角色悲劇性的一面，所以陸夏選擇讓情緒繼續釋放，慢慢收拾心情。

導演李昭樺則分享，他將《造物獄》當作驚悚片來拍 ，為了塑造極度的緊張感，所以刻意用了一些特殊的鏡頭語言，比如極度微距、偷窺、不穩定的鏡頭感 。李昭樺也發現作者Pony會和讀者互動 ，且將故事故意留白 ，讓讀者去猜想 ，「我覺得這個過程是很有趣的，所以我也想把這樣子的互動模式，複製到影集裡面來。」讓影集更添一抹神秘感。《造物獄》31日晚間9點LINE TV、NETFLIX 一次連播三集。

更多中時新聞網報導

詹子萱挨酸暴牙楊謹華被網友虧像阿富汗犬

NBA》馬刺滿傷兵 文班亞馬頂住籃網反撲

張信哲首唱閩南語歌獻媽媽