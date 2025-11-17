血腫權威陳耀昌病逝！石崇良憶恩師哽咽：「沒辦法再諮詢他了」

記者簡浩正／台北報導

台灣血液腫瘤醫學權威、台大醫學院名譽教授陳耀昌今（17）日病逝台大醫院，享壽76歲。衛福部長石崇良今受訪時透露，陳耀昌是自己在台大的老師，過去在擬定細胞治療特管辦法，老師是首席顧問。他語帶哽咽直說「我真的覺得很惋惜，我沒辦法再諮詢他了。」

陳耀昌生前行醫逾50載，曾任台大醫院血液腫瘤科醫師30多年，1983年完成臺灣第一例的骨髓移植，為台灣骨髓移植的先驅，並奠立骨髓庫基礎。

陳耀昌不僅在杏林懸壺濟世，更於文壇筆耕不輟，2015年出版《島嶼DNA》一書，結合醫學專業和歷史考據，研究台灣人基因。

談到陳耀昌於今日上午病逝。石崇良難掩悲傷提到，「他是我在台大學習血液和腫瘤科訓練時的老師，他非常愛護我！」後來在擬定特管辦法，讓細胞治療可以在台灣臨床使用，「整個擬定過程中他是我最重要的指導者，是首席顧問。」

石崇良哽咽地說，「他對台灣再生醫療的貢獻也很多，他是自己跳下去產業的」，原本在象牙塔裡很容易享受光環，但產業界是很困難、很辛苦的，要把理想讓大家接受，是很大的挑戰。訪問最後，他語帶遺憾的說「我沒有辦法再諮詢他了。」

