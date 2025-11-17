「血腫權威」陳耀昌病逝台大醫院！院方回應了 醫曝「最後相處時光」

記者簡浩正／台北報導

陳耀昌傳出今病逝於台大醫院，享壽76歲。（圖／翻攝自陳耀昌臉書）

台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。對此，台大醫院急診醫學部主治醫師翁德怡稍早在臉書發文證實此噩耗，悲痛表示「我最敬愛的陳耀昌教授過世了，感到萬分的不捨。」

對此，《三立新聞網》記者詢問台大醫院此事，院方僅回應涉及病人隱私，不便證實相關訊息。一切以家屬說法為主。

據悉，陳耀昌曾任台大醫院血液腫瘤科醫師30多年，1983年完成臺灣第一例的骨髓移植，為台灣骨髓移植的先驅，並奠立骨髓庫基礎。

廣告 廣告

陳耀昌不僅在杏林懸壺濟世，更於文壇筆耕不輟，2015年出版《島嶼DNA》一書，結合醫學專業和歷史考據，研究台灣人基因。

以下為翁德怡臉書發文全文：

我最敬愛的陳耀昌教授過世了,感到萬分的不捨。

我和教授因為台大法醫所而結緣, 想當年第一次和教授見面時, 就因為兩人同時喜歡日本｢松本清張｣推理小說而相談甚歡, 之後我來法醫所教書, 畢竟我不是傳統法醫也不是分析化學背景出身, 而是以臨床醫師跨界法醫領域, 一開始遇到非常多挫折, 也好幾次要放棄, 但是都在陳教授和邱清華教授的鼓勵下, 留下來繼續努力。

教授退休後, 專注於歷史小說的寫作, 更成為我心目中的role model, ｢文以載道｣, 一直是我心目中｢師者｣(無論是醫師或老師)的理想, 紀錄下自己環境歷史的種種, 也是我一直想達到的目標, 這應該也是我特別鍾愛日本社會派推理小說和英國推理小說的原因, 因為二者總能巧妙將歷史、街道、地理、交通等面向和小說完美結合, 我一直期待自己也能寫出這樣的作品(雖然從來沒寫過), 但教授的歷史小說, 真的讓我感動不已, ｢有為者 亦若是｣, 我一直告訴我自己。

教授退休後, 還常與我見面鼓勵我, 在我對於｢司法醫學鑑定品質｣感到憂心不已且無力的時候 , 給予我很多指導。也記得去年教授入院前, 還跟我互相打氣說, 半年治療成功後教授再度復出時, 有機會一定會幫我牽線,帶我去立法院司法委員會, 讓我能跟委員們講述我對｢司法醫學鑑定｣改革的想法, 可惜教授健康恢復一直不如預期, 終究無法成行, 令人惋惜。

雖然如此, 我也相信這是教授留下來給我的使命和任務, 我不可能一直只在教授的保護之下, 只會在原地大喊:｢司法醫學鑑定品質很重要, 辨別什麼是真科學鑑定和假科學鑑定很重要｣, 那樣什麼也改變不了, 我也應該努力學會獨立前行, 和其他夥伴們繼續努力。

教授非常謝謝您的指導, ｢與其詛咒四周黑暗, 不如點亮一根蠟燭｣, 這是您帶給我的人生座右銘。我何其有幸在教授您豐富的人生舞台上, 能和您共同演出一小段, 對我個人非常有意義的人生對話。非常謝謝。

更多三立新聞網報導

一變再變？他曝改「11/31」台大發千份雞排 網怒：又再騙

麥當勞奶昔回來了！韓國同款「超療癒小物」11/19開賣

嬰幼兒最常見疾病！孩子換尿布若出現「咔嗒」怪聲 醫示警：恐終生跛行

獨家/藥品「差額負擔」挽留國際藥廠？產業界籲「先做1事」降低缺藥風險

