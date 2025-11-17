血腫醫學權威、斯卡羅原著作者 陳耀昌辭世 黃偉哲哀悼

市府在民國一一０年頒贈卓越市民給陳耀昌，強調他以文字鑿開歷史痕跡，重現台灣人的台灣史。 （市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

台灣醫學與人文領域重要人物陳耀昌醫師傳出辭世消息，各界不捨。出身台南的陳耀昌，除是台灣血液腫瘤醫學權威，其所寫的《傀儡花》獲得台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎，更由公視改編為電視劇《斯卡羅》，他並曾獲得台南市表彰為卓越市民。

得知陳耀昌過世，市長黃偉哲表達哀悼，指其不僅在骨髓移植領域開創台灣醫療先河，更以深刻人文視野與跨界創作，長期投入台灣歷史、族群文化與社會議題推廣，是當代極為罕見、兼具醫術與文化厚度的思想者。其離去，是台灣醫界、文學界與文化界的巨大損失，也讚譽他是跨越醫學與文化的台灣重要典範。

陳耀昌長期關注台灣歷史多族群的交會與衝突，以醫者敏銳觀察，結合人文學者嚴謹研究，創作出一系列具有文化深度的作品。從以牡丹社事件為核心的《傀儡花》，到描寫台灣族群交織的《福爾摩沙三族記》及散文、史論等著作，陳耀昌以文學與史觀，替台灣補上被忽視的歷史角落。

陳耀昌作品近年更跨足舞台、影視等領域，成為文化界與教育界重要教材。