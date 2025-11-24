血腸「結帳貴40元」疑宰客！韓YTR怒轟：再也不去 廣藏市場遭炎上

血腸「結帳貴40元」疑宰客，韓YTR怒轟：再也不去。（圖／翻攝自YouTube，sweetshop_s2）

韓國擁有149萬訂閱的知名YouTuber「奇怪的零食店」日前發布影片，指控首爾廣藏市場部分攤商存在價格不透明、態度不佳，以及疑似食物重複使用等問題，引發熱議。對此，首爾市鍾路區表示，將在今年內正式推動「攤商實名制」，以提升傳統市場的整體信任度，但強調部分服務態度等問題仍需靠商家自律改善。

《韓民族報》報導，「奇怪的零食店」於4日上傳影片，標題為〈這樣的話我可能再也不去廣藏市場了〉。她指出，市場一處販售血腸的小攤標價為8000韓元（約新台幣170元），結帳時卻被要求支付1萬韓元（約新台幣212元），理由是「加了肉」。

影片顯示，攤商在應對客人時多次嘆氣、提高音量，態度不佳。攤商事後反駁，表示是客人要求加肉，因此價格提高。然而YouTuber否認提出此要求，且當天血腸也未加肉，她最終仍支付了1萬韓元。影片曝光後，留言迅速突破7600則，不少網友指出「也遇過相同情況」、「手法每次都一樣」、「希望大家看完別再去」。

隨著輿論擴散，鍾路區政府於5日會同廣藏市場商人會面談，並到現場確認情況，但未對涉事攤商採取行政處分。區府解釋，攤商態度與價格紛爭屬商圈自主管理範圍，並非行政機關可直接處置。不過，鍾路區決議正式啟動已醞釀多時的「攤商實名制」，預計在今年內完成制度推動。

報導指出，區政府計畫依據《道路法》為市場內攤位核發占用許可，明確規範使用範圍、期限等，並採「一年一檢」強化管理，希望透過制度透明化遏止價格不一或不實標示等問題。

事實上，鍾路區曾於2023年組成包含66名國內外人員的「神秘客監察團」，在241次檢查中發現89項問題並即刻改善，但仍無法完全避免此次爭議。目前該監察團已停止運作。商人會則表示，自去年起已定期舉辦反過度收費、價格標示、服務態度、衛生管理等教育，並採取從警告到停業的漸進式處罰。

另一方面，宰客爭議持續發酵，使廣藏市場人流近乎砍半，讓守規矩經營的店家深感無奈。當地政府消息人士23日透露，由雜貨店業者組成的廣藏市場商戶協會，已決定對經營街頭小販的廣藏傳統市場商戶協會提出訴訟，索賠3億韓元（約新台幣638萬元），目前已獲得約200名會員連署支持。

