血色塔利班！阿富汗爆「芮氏6.3強震」至少20死 千年聖地慘毀教徒淚崩

國際中心／李紹宏報導

自塔利班2021年掌權以來，阿富汗（Afghanistan）已遭受多次致命地震襲擊，今（3）日當地時間凌晨1時更傳出發生芮氏規模6.3強震（約等於5級強或6級弱），造成至少20人死亡、320人受傷的慘劇，讓當地居民一陣恐慌。

阿富汗今日發生芮氏規模6.3地震，死傷人數慘重。（圖／翻攝自X平台 @nypost）

根據外媒《ALJAZEERA》報導，美國地質調查局（USGS）指出，地震震央發生在阿富汗馬扎里沙裡夫附近，震源深度達28公里，屬於中度深度地震，並在其PAGER系統中發布「橙色警報」，警報顯示「可能會造成重大人員傷亡，災害可能波及範圍很廣」。

報導指出，塔利班公共衛生部（Taliban Ministry of Public Health）週一公佈了死亡人數約20人，另有320人受傷；當地衛生部發言人沙拉法特‧札曼強調，20人的死亡人數只是初步統計，未來恐會再增加。

地震震央在阿富汗馬扎里沙裡夫附近（紅星處）。（圖／翻攝自X平台 @ChynoNews）

52萬人睡夢驚逃！「千年聖地」藍色清真寺慘遭破壞

外媒《nexta_tv》指出，當時居民在半夜跑到街上，擔心房屋可能會倒塌； 約52.3 萬人口的馬扎里沙裡夫附近地區受災最為嚴重，數十棟建築物被毀，部分建築物完全損毀。該市著名的藍色清真寺（Blue Mosque）也遭到破壞，讓教徒難以接受。

馬扎里沙里夫清真寺遭受地震，導致部分損壞。（圖／翻攝自世界朝聖指南網站）

英國地質調查局地震學家布萊恩·巴普蒂表示，自 1900 年以來，阿富汗東北部發生了 12 次震級超過 7.0 的地震。2023 年，伊朗邊境附近的赫拉特西部發生強烈地震；2022 年，楠格哈爾省東部發生強烈地震，造成數百人死亡，數千房屋被摧毀。

如今阿富汗有強震威脅，讓當地居民人心惶惶，也是塔利班政府自2021年接管阿富汗後面臨的第三場重大致命地震。

