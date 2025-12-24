血色拼圖！張文案驚現「神祕金流」 案發前進帳 3,985 元疑有外部資助

社會中心／程正邦報導

張文在北市兩商圈犯下無差別攻擊，變裝換騎Ubike避開監視器。（圖／翻攝畫面）

台北捷運與中山商圈隨機襲擊案雖已隨兇嫌張文墜樓身亡而結案，但檢警的追查腳步並未停歇。隨著專案小組對張文財務狀況的深度剖析，一筆出現在案發前夕、金額精確且來源不明的「神祕進帳」，成了釐清背後是否有共犯或煽動者的關鍵證據。這筆錢並非來自長期支助他的母親，其背後代表的意義讓這起慘劇顯得更加撲朔迷離。

警方調查發現，張文在犯案前幾乎斷炊，戶頭卻突然進帳3985元現金，不是媽媽給的。（圖／翻攝畫面）

斷炊邊緣的「及時雨」：不是媽媽給的 3,985 元

根據警方的財務清查，27 歲的張文自 2023 年離職後長期處於無業狀態，生活開銷幾乎全靠母親支應。張母為支持兒子的北漂生活，曾一次性匯款 45 萬元，隨後每季固定提供 3 萬至 6 萬元的生活費，總計資助金額高達 82 萬元。然而，這筆看似豐厚的金援，已被張文揮霍於每月 1.7 萬元的中正區房租，以及長達 20 個月採購軍火裝備的計畫中。

調查顯示，張文在 12 月 13 日時，帳戶餘額一度慘剩 39 元，幾乎斷炊。然而，數日後帳戶卻突然存入一筆 3,985 元的現金。警方確認這筆錢並非來自張母，且金額數字精確，不像是一般的親友接濟。張文隨後利用這筆錢補齊差額，提領出 5,500 元現鈔，並在 17 日起連續投宿商旅三晚，將該處作為發動攻擊前的最後祕密基地。這筆錢究竟是網購退款、變賣物品所得，還是有神祕人士的「贊助」，已成為檢警追查的重中之重。

張文進行無差別攻擊前，先在北市多處縱火，讓警消疲於奔命。（圖／翻攝畫面）

暗黑劇本長達 20 個月：自製軍火庫與精密斷點規劃

警方在張文投宿的旅館與租屋處，搜出了令人頭皮發麻的「微型軍火庫」。張文為了這場屠殺，至少密謀了 20 個月，期間陸續購入 13 把刀械（包括 10 把短刀與 3 把長刀），並透過網路購買防毒面具、戰術手套及大量煙霧彈。

更令辦案人員心驚的是其縝密的「斷點規劃」：案發前先在市區多處縱火，意圖調虎離山，測試警方的反應時間。並在台北車站引發混亂後，張文並非徒步逃逸，而是刻意棄置機車，改騎 YouBike 穿梭在巷弄間，成功避開了部分監視器的追蹤，製造偵查斷點，展現出極高的戰術素養。

張文父母下跪替張文向社會大眾道歉、見義勇為遭砍死的余家昶媽媽要大家不要苛責張文的父母。（圖／記者莊淇鈞攝影、翻攝畫面）

數位灰燼中的真相：燒毀硬碟與虛擬資產清查

為了徹底釐清動機，專案小組正全力還原張文在案發前惡意損毀、燒毀的筆電硬碟。雖然目前尚未發現張文持有虛擬貨幣冷錢包的證據，但檢警不排除他曾透過暗網或其他隱密論壇與他人交流犯罪計畫。

那筆神祕的 3,985 元 是否涉及網路博弈、二手軍武交易，或是特定激進組織的資助？目前警方正持續調閱全台金融機構的自動取款機（ATM）監視影像，要從這筆「不是媽媽給的錢」中，挖出隱藏在張文背後的暗影。

