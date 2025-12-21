血色星期五震驚全台！跨年帶這1物保命 蔣萬安示警了

社會中心／周孟漢報導



台北車站、捷運中山站附近，19日發生一起砍人慘劇，嫌犯張文在現場除了四處拋擲煙霧彈，引發群眾恐慌外，更持長刀隨機刺殺路人及騎士，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷。眼看發生重大命案，不少人也對即將迎來的「跨年夜」感到憂心，社群上也不斷出現「儘量待在家，不要往人多的地方去」相關言論，就有臉書粉專點名「1小物」直喊「絕對可以發揮魔法攻擊力道，瞬間讓歹徒血條值歸零」，台北市長蔣萬安也發聲了。





台北捷運台北車站、中山站一帶19日驚傳隨機砍人事件。（圖／翻攝畫面）





由於19日台北連續發生2起隨機砍人慘劇，事件過於駭人，就有網友憂心在在Threads發文，示警「要去參加跨年活動的人，真的要提高警覺」，留言區也紛紛寫下「人多的地方不要去，人少的地方不要講話，這兩句我聽了牢記超過15年」、「跨年前發生這種事真的人心惶惶」、「不開玩笑，這種事最怕模仿犯」、「很多戀人未滿的人就靠這波跨年了，居然發生這種事」、「確實，那場子是瘋子犯案的好地方」、「大家出門都帶辣椒水」、「這樣到底誰還敢出門，超可怕跨年前發生這種事情」。





不少人對即將迎來的「跨年夜」感到憂心。（圖／民視新聞網）





至於該如何防身？過去臉書粉專《翻轉國道交通違規》就曾在鄭捷事件10周年時，表示如果包包內有辣椒水，「拿起一罐，朝歹徒臉部噴射到底，絕對可以發揮魔法攻擊力道，瞬間讓歹徒血條值歸零」，強調像辣椒水這樣的東西，「真的是出門在外最佳伴侶」，不僅保護自己也保護別人。

臉書粉專《翻轉國道交通違規》曾分享辣椒水功用，「絕對可以發揮魔法攻擊力道，瞬間讓歹徒血條值歸零」。（圖／民視新聞網）





另外，黑熊學院也發文喊話民眾可以常備「哨子」、「防身噴霧」，其中「哨子」是為了讓周圍的人一起提高警覺，提醒更多人立刻離開現場，強調很多時候民眾無法即時反應，是因為根本沒意識到「有狀況」；至於「防身噴劑」則是自我保護的最後一步，若退無可退時至少不必再尋找防身工具，平時就應練習、注意風向。

針對台北跨年活動，市長蔣萬安20日透過臉書發文，表示已指示警察局長，除了案發現場周邊，務必加派全市警力、提升見警率，除了杜絕類似案件發生，更要讓民眾安心，並下令市府各局處總動員：



1、戒備升級

全面強化臺北市人潮聚集處警力佈署，包含警力、警車、特勤小組，皆全副武裝出勤，確保市民安全。



2、活動警戒



加強路跑、演唱會等大型活動及交通樞紐維安規格，必要時設置安檢門、偵測爆破物。跨年晚會落實全面場檢，特勤警力（霹靂小組）進駐，中央保安警力加入，防爆車、偵爆犬及各項強化措施加強維安。



3、安定民心



針對臺北車站、各大捷運站/商圈、市集、夜店等人潮聚集地，全面加強臨檢、提高見警率。



4、大眾運輸



捷運警察局、捷運公司除了提升警力保全，更要進行全線各站點高強度的演練，模擬演練無差別攻擊事件及疏散的應變作為。



5、安心服務



●社會局啟動「一案一社工」，提供醫療、法律、心理諮商等各項協助，全民24小時安心專線33937885。



●民政局協助照料傷患及家屬生活起居，專人慰問並持續提供全面協助。



6、傷亡撫卹



●市府已經與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助申請補償金。



●法務局主動協助彙整捷運公司、誠品南西店保險理賠情形。目前確定北捷將提供亡者500萬元補償金。



7、表彰義行



57歲余先生為了制止嫌犯，不幸遭受攻擊身亡，我已經裁示依自治條例，從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元，向他見義勇為的精神致上最高敬意。





