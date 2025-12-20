血色星期五! 張文隨機殺人前 "四處縱火"燒租屋滅證

社會中心／綜合報導

持續來關心兇嫌張文的犯案軌跡，他在北車、中山商圈隨機殺人之前，其實還先在周邊縱火，疑似要分散警消注意。當天短短一小時內，燒了民宅、停車場等4個地點。包括最後回到租屋處，似乎想燒毀所有證據滅證。還有被燒毀的哈雷機車，車主當晚還剛好在誠品吃飯，事後得知兩度與死神擦肩而過，直說害怕，如今卻面臨求償無門。

機車騎進巷弄，扛下汽油桶，放在休旅車旁邊點火，確認燃燒後，隨即跳上機車離開，張文行兇前特地在周邊縱火。橘紅色火焰蔓延開來，竄出濃濃黑煙，一樓店家被燒得一片焦黑，樓上住戶逃出嚇壞。受害店家黃老闆：「放火然後人就走掉了大家都不認識，也不知道發生什麼事。」但這還只是張文縱火的其中一個地點而已。他又到附近停車場，同樣點然汽油桶縱火，一台絕版哈雷重機883n被燒成廢鐵，車主後來更驚覺，原來和張文擦肩而過。

廣告 廣告

血色星期五！張文隨機殺人前 「四處縱火」 燒毀租屋滅證

血色星期五！張文隨機殺人前 「四處縱火」 燒毀租屋滅證（圖／民視新聞）





受害哈雷車主：「那時候就是我就是車子燒完，然後我去誠品那邊吃飯，然後那時候我就是聽到尖叫聲，然後我就趕快跑了，就一開始沒有想說兩件事情是串在一起，但後面發現是同一個人，我就覺得蠻害怕的。」下午3：46分起，他先在林森北路159巷民宅、119巷停車場點燃汽油，再到長安東路一段民宅縱火；16：57回到公園路燒自己套房。最後一把火，選擇放在租屋處，似乎是想把所有證據燒毀。短短1小時內，在台北車站周邊連燒4個地方，顯然想聲東擊西，分散警力。





血色星期五！張文隨機殺人前 「四處縱火」 燒毀租屋滅證

血色星期五！張文隨機殺人前 「四處縱火」 燒毀租屋滅證（圖／民視新聞）

為了避免警方很快查到，張文還放棄機車，改騎youbike回租屋處，藉此製造斷點。隨著事後清查，犯案輪廓才一一浮現！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：血色星期五！張文隨機殺人前一小時連縱火4處 燒毀租屋疑滅證

更多民視新聞報導

車被張文燒了！北車前先多處縱火 「聲東擊西」分散警力

張文丟煙霧彈「不小心吸到怎辦」？醫曝最慘2下場

名牌重機被張文燒了！車主求助被掀「違停黑歷史」 網嘲諷「以後不會了」

