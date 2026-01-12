血鉀失衡 心臟「亂跳」恐驟停

心律不整恐猝死，若出現心悸、頭暈、惡心、四肢無力等不適，應盡快就醫。本報資料照片

前陣子門診遇到一位心律不整患者，因為連日腹瀉、食欲不佳，在家突然出現心悸與頭暈，送急診時，血鉀濃度只有正常值的一半。這樣的情況在臨床上並不少見，尤其是同時服用毛地黃（Digoxin）或利尿劑的病人，若血鉀一旦失衡，心臟就可能瞬間「亂跳」，甚至危及生命。

鉀離子是維持心臟電位穩定的重要元素，就像心臟的節拍器，一旦太低或太高，節奏就會混亂。血鉀過低時，心臟容易出現過早收縮、心跳過快或過慢；血鉀過高時，心電傳導可能被阻斷，造成心跳停止。對心律不整患者來說，血鉀的穩定程度，往往決定了病情的穩定程度。

廣告 廣告

特別是使用毛地黃的患者，更要格外小心。毛地黃能讓心臟跳得更有力，但治療與中毒的界線非常接近；當血鉀偏低時，毛地黃的毒性會被放大，導致惡心、食欲不振、視覺模糊、心跳不規則，甚至心跳驟停。臨床上不少患者以為只是腸胃不舒服或太累，卻忽略其實是血鉀異常的警訊。

造成鉀離子失衡的原因不少，包括服用利尿劑、長時間腹瀉、嘔吐、過度流汗、飲食控制過度，甚至是過量攝取含鉀保健品。腎功能不佳的病人則要防高鉀血症，一樣會引發嚴重心律問題。因此，建議定期抽血檢查電解質與腎功能，尤其是服用毛地黃或多重用藥的患者，更要主動與醫師討論追蹤頻率。

平時維持均衡飲食、適度補充水分，避免極端的飲食方式，是穩定血鉀的基本原則。若出現心悸、頭暈、惡心、四肢無力等不適，應盡快就醫檢查。

心臟的節奏需要穩定的電解質來維持，而鉀離子正是其中的關鍵角色。對心律不整患者而言，穩定的血鉀，就是穩定的心跳；守住血鉀平衡，也是在守住自己的安全。

【看原文連結】

更多udn報導

一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣

相機實力誰最強？全球手機拍照榜單更新 iPhone不是第一

微波食物總是外熱內冷？放食物正確位置很多人不知

吳淡如、林心如都讀EMBA 40歲後當學生…啥比學位誘人？