行乞？行啟？ 雲林縣府臉書錯字大搞烏龍 網友笑爆「想行乞就去行乞」
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築行啟紀念館已有近百年歷史，見證斗六市地方自治歷史，極具歷史意義。不過民眾發現縣府文觀處臉書「慢遊雲林」專頁，23日要宣傳該地舉辦的活動，誤將「啟」誤植為「乞」，將近2天過去了卻未見修正，引起民眾熱烈討論。對此縣府表示，已請同仁修正，會檢討貼文內容審核機制。
行啟紀念館原名斗六紀念公館，因日治大正12年(西元1923年)日本皇太子裕仁來台巡幸。3年後，裕仁即位天皇，年號「昭和」。斗六地區民眾為紀念裕仁訪台，集資興建此一公共建築。原為純磚造建築，部分空間曾被改為鋼筋混凝土造，整個建築物之外觀與格局仍保持相當完整，921地震中產生嚴重震害，2001年以「斗六國有財產局雲林辦公廳舍」之名登錄為雲林縣歷史建築，2006年修復工程完成，並將登錄名稱變更為「斗六行啟記念館」。
「慢遊雲林」臉書專頁23日下午3點一則貼文，要宣傳在該地將舉辦「微冊愛閱讀生活節」，但貼文內容疑似臉書小編誤植，將行啟紀念館改名為行「乞」紀念館，錯字一連誤植3處，底下180多則留言全是民眾為抽獎而標記的留言，直至今天早上10點15分幾乎沒人發現貼文有所錯漏。
有網友發現在社群網路討論，有人問「乞、啟哪個才對？」更有人歪樓笑稱「看你哪時候用」、「不要這麼緊張，想行乞就去行乞」，令大家笑成一片。
對此，文觀處長陳璧君表示，負責臉書發文小編誤植錯字，已請同仁更正，會檢討對於貼文內容審核機制應更嚴謹。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 19 小時前
伸港清晨驚魂！5人海邊釣魚突遇巨浪 2釣客落海命懸一線
據了解，當時共有5名釣客一同在蚵道上垂釣，不料突如其來的浪潮打上，導致其中2人失足跌入海中，其餘釣客見狀立即撥打119求救，消防人員抵達後迅速展開搜救，成功將其中1名釣客拉上岸，但該名男子已無呼吸心跳，現場立即施以CPR後緊急送醫搶救。至於另1名落海者因漂離位置較...CTWANT ・ 1 小時前
伴侶間也有禁語！心理師點名這8句話最傷感情 你愛我嗎、我受夠了都上榜
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】伴侶朝夕相處，是不是覺得彼此已愈來愈熟悉，什麼都能聊？又或是在爭吵時理智線一斷，該說與不該說的都脫口而出？CNBC報導，Cortney Warren心理師指出，「信任」是親密情感與長久關係的基礎，許多人在互動中無意間說出的話，可能在無形中削弱彼此的信任感。她也根據自己的臨床觀察，歸納出「真正彼此信任的伴侶，絕不會說出口的8句話」，包括反覆追問「你愛我嗎？」、懇求「不要離開我」、一怒之下爆出「我受夠你了」等，也教大家如何調整說法，以更健康的方式表達自己的需求。 1. 常問「你愛我嗎？」暗藏不安 改這樣說誠實表達需求 不斷尋求對方的肯定，可能是一種缺乏安全感的表現。尤其在需要主動詢問的情況下，即使對方回答「愛」，也可能顯得勉強或有不真誠的感覺。若真心信任伴侶，可以誠實表達自己的脆弱與需求，例如：「我今天有點沒安全感，可以抱抱我嗎？」或「對我來說，表達彼此的感受很重要，你最近對我們之間有什麼想法？」 2.「讓我看你的手機」 缺乏信任又傷對方隱私 當心生疑慮時，許多人會想透過檢查手機「打探」對方的隱私。但Warren心理師提醒，這樣的行為只會傳遞「我不信任你」健康醫療網 ・ 1 天前
2025金搖桿獎完整得獎名單！《33號遠征隊》獲終極年度遊戲，狂收7獎項成最大贏家
在經過一個多月的投票後，2025 年金搖桿獎（Golden Joystick Award 2025）在今日凌晨正式出爐，由大黑馬《光與影：33號遠征隊》不意外成為本次最大贏家，榮獲終極年度遊戲、最佳敘事、最佳視覺、最佳開發商、最佳原聲帶、最佳主演、最佳配角等 7 個重要獎項，而年度主機遊戲與年度電腦遊戲則分別由《羊蹄山戰鬼》、《空洞騎士：絲綢之歌》拿下。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
成功促成6對佳偶！ 中市府公教單身聯誼霧峰望月峰登場
浪漫冬月！台中市政府今年壓軸的公教單身員工聯誼活動「尋跡屯區～冬月遇健心動」，22日在霧峰區望月峰獻堂登山步道及民主議政園區舉行。近三十位單身男女在冬月徐風與山林景緻中，一同踏上健行旅程，並在清新宜人的山景中開啟心動契機。人事處長陳月春特別出席活動，以滿滿祝福陪伴大家，成為這場緣分旅程中最溫暖的推手。人事處表示，此場活動共成功促成6對佳偶，為今年的公教單身聯誼活動添上最精彩篇章。為了讓健行活動更有趣味，人事處特別設計破冰遊戲，沿途安排「創意擺拍大比拚」任務，讓參加者在山林間一邊走、一邊玩、一路笑聲不斷。不少參加者直呼：「原本還擔心跟不熟悉的人一起走會有些尷尬，沒想到一路上大家越玩越開、越聊越自在，也看見彼此許多意外又可愛的一面」。活動後半段的安排更是讓大家意猶未盡，大夥在戶外大草坪展開分組大地遊戲，各組輪流上場比手畫腳挑戰，用誇張的肢體語言比出題目，全場笑聲此起彼落，之後在議蘆會館享用輕鬆愉悅的下午茶點心，分享彼此的興趣及價值觀。透過這些輕鬆有趣的互動，拉近大家的距離，也為這場冬日相遇留下更多美好回憶。陳處長表示，今年市府共辦理4梯次公教單身聯誼，活動形式多元、場景串起台中山海屯城，各台灣好新聞 ・ 1 小時前
酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人
即時中心／高睿鴻報導朝野政黨近日頻頻為中國議題爭吵不休，由於國民黨、民眾黨持續推出對中國較友善的法案、且不願譴責中方恐嚇立委沈伯洋等人，因此遭部分反對者批評為「賣台政黨」；但許多藍白支持者亦不甘示弱，最近也不斷發動輿論反擊，嗆聲說「別以為民進黨就不會賣台」。對此，成功大學教授李忠憲則分析，最近自己也在朋友圈看到類似發言不斷出現，但這句話呈現的意義卻是，藍白支持者似乎已大方承認在野黨就是賣台。民視 ・ 2 小時前
用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹
（中央社記者潘姿羽台北23日電）經濟學人以「大麥克指數」為由，指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，引發各界正反意見，不過單就「大麥克指數」是否適合做為評斷匯率標準，學者專家多認為不夠嚴謹，尤其大麥克指數相較於匯率因素，反映更多的是在地生產成本。中央社 ・ 3 小時前
暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！鄭麗文今日上午出席雲林縣口湖鄉的「雲林口湖健走、步步口福」活動；由於鄭麗文是當地人，因此她在活動前受訪時坦言，她非常興奮，從昨天就很開心要參加活動，因為她小時候過年最期待回阿公、阿嬤家，也非常感謝鄉長的邀請。針對賴清德昨日緬懷黃百韜，內文也說應緬懷為國奮戰的國軍官士兵，而非共諜一事，鄭麗文則表示，誠心為中華民國犧牲性命，同時站在第一線捍衛國家所有英雄，不但要紀念，還要繼續秉持他們精神保衛國家。「我們不應該把國家英雄作為政黨鬥爭的工具、不應該消費這些國家英雄」，鄭麗文又說，也希望在記得過去中華民國風雨歷史，不要忘記先輩流血流汗。國民黨主席鄭麗文（中）。（圖／民視新聞）她又稱，今天身為中華民國的領導人及總統，應該時時記住、團結全中華民國、保衛台澎金馬，才是真正的使命，不要老是在內部製造敵人與裂痕，台灣經不起再繼續的撕裂，尤其更期待賴清德能停止政黨惡鬥，因為台灣不能再內耗。最後，鄭麗文還說，今天來到口湖，原本是雲林最窮的地方，但是看地方上即便那麼艱困奮鬥，當地人仍不斷奮鬥，使得今天雲林縣展現完全不同風貌，「人民想要安身立命、拚經濟、拚生活、拚幸福，真的不要再內鬥了」。原文出處：快新聞／暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了 更多民視新聞報導劍指鄭麗文？賴苡任今祭黃百韜 喊固守KMT核心價值該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石中國通緝無效！沈伯洋現身荷蘭國際法庭 律師再諷：更打臉鄭麗文的國際笑話民視影音 ・ 2 小時前
安捷航空爆胎發現機身受損 運安會要求強化疑似重落地通報機制
安捷航空去年11月完成緊急醫療服務（EMS）飛返金門機場備勤時爆胎，後續幾日檢查發現機身部分受損，疑似曾發生重落地釀成。國家運輸安全調查委員會調查認為，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現航機結構損害。民航局表示，安捷已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，每月提報。自由時報 ・ 3 小時前
公車一次來很多台怎揮手？台中司機製圖曝「暗號&關鍵」 網驚：活20年第一次聽到
搭公車也有「暗號」？近日有網友不解提問，在公車站遇到兩台公車同時接近，若自己想搭的是第二台，該如何揮手才能不讓前一台車誤以為乘客要上車？問題引發熱論，一名台中公車司機就製圖分享「默契手勢」與「最大關鍵」。鏡報 ・ 3 小時前
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
高雄「月世界」景區驚現數層樓高垃圾山，檢警追查發現岡山區碧紅里4連霸里長李有財與兒子李子森等9人涉案。這對父子選擇此處犯案的主因，是看中地點偏僻，夜間人煙稀少。中天新聞網 ・ 5 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前