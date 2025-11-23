行乞？行啟？ 雲林縣府臉書錯字大搞烏龍 網友笑爆「想行乞就去行乞」

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築行啟紀念館已有近百年歷史，見證斗六市地方自治歷史，極具歷史意義。不過民眾發現縣府文觀處臉書「慢遊雲林」專頁，23日要宣傳該地舉辦的活動，誤將「啟」誤植為「乞」，將近2天過去了卻未見修正，引起民眾熱烈討論。對此縣府表示，已請同仁修正，會檢討貼文內容審核機制。

行啟紀念館原名斗六紀念公館，因日治大正12年(西元1923年)日本皇太子裕仁來台巡幸。3年後，裕仁即位天皇，年號「昭和」。斗六地區民眾為紀念裕仁訪台，集資興建此一公共建築。原為純磚造建築，部分空間曾被改為鋼筋混凝土造，整個建築物之外觀與格局仍保持相當完整，921地震中產生嚴重震害，2001年以「斗六國有財產局雲林辦公廳舍」之名登錄為雲林縣歷史建築，2006年修復工程完成，並將登錄名稱變更為「斗六行啟記念館」。

「慢遊雲林」臉書專頁23日下午3點一則貼文，要宣傳在該地將舉辦「微冊愛閱讀生活節」，但貼文內容疑似臉書小編誤植，將行啟紀念館改名為行「乞」紀念館，錯字一連誤植3處，底下180多則留言全是民眾為抽獎而標記的留言，直至今天早上10點15分幾乎沒人發現貼文有所錯漏。

有網友發現在社群網路討論，有人問「乞、啟哪個才對？」更有人歪樓笑稱「看你哪時候用」、「不要這麼緊張，想行乞就去行乞」，令大家笑成一片。

對此，文觀處長陳璧君表示，負責臉書發文小編誤植錯字，已請同仁更正，會檢討對於貼文內容審核機制應更嚴謹。

