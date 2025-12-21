行人不要違規才有「保庇」 王彩樺現身台南宣導交通安全：別貪圖方便不走斑馬線

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

為強化民眾正確交通安全觀念，交通部今（21）日在台南祀典大天后宮舉辦交通安全宣導活動，還邀請知名藝人王彩樺現身擔任宣導大使，呼籲民眾遵守交通安全觀念。王彩樺提醒民眾，過馬路要走斑馬線，不要貪圖一時方便直接從路段中穿越；駕駛車輛也不要使用手機，應該保持專注力，更不可以為了求快而闖紅燈，也不可以疲勞駕駛及酒後駕車。

交通部今（21）日在台南祀典大天后宮舉辦交通安全宣導活動，還邀請知名藝人王彩樺現身擔任宣導大使，呼籲民眾遵守交通安全觀念。（圖／交通部）

交通部次長林國顯指出，公路局推動「用路人風險意識」宣導，提醒民眾在忙碌生活中更應留意自身行為與身心狀態，並結合宮廟場域與在地親和力的宣導方式，讓交通安全觀念貼近日常生活，鼓勵用路人遵守交通規則、不心存憢倖，共同守護自己與他人的用路安全。

根據道安統計，今年1至8月中，40-64歲用路人常見的交通事故肇因為「行人穿越道路風險」、「分心駕駛」、「闖紅燈」、「酒駕」及「患病、服用藥物或疲勞駕駛」，因此公路局特別邀請保庇天后王彩樺一起來提醒民眾。

公路局補充說明，活動安排在人潮聚集之宮廟，並以輕鬆互動方式傳遞政策內容，過程中嘉義區監理所人員也安排有獎徵答，參加民眾紛紛表示這些觀念很重要、必須要重視。公路局預告，後續12月29日在苗栗白沙屯拱天宮及雲林北港朝天宮也接續舉辦快閃活動，希望透過這些快閃活動，喚起所有用路人重新檢視自身的駕駛及用路習慣，為營造更安全友善的交通環境而努力。

