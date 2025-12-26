行人優先區禁鳴喇叭、限速20公里；行人友善區沒有禁鳴喇叭、限速依各路段規定

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「藍色龜殼壓花是行人友善區，只能開30公里還不能按喇叭」？

藍色鋪面為台北市行人友善區入口設計；行人友善區並無禁鳴喇叭

社群平台流傳影片指出，台北市「行人友善區」速限30公里、超速最高罰3萬6千元，若按喇叭會被罰2400。經查，傳言錯誤理解「行人友善區」規定，友善區可以按喇叭，各地速限也不同；「行人優先區」才禁按喇叭，並限制時速20公里。



一、網傳影片提到的藍色龜殼壓花路段，是台北市行人友善區入口馬路鋪面設計。



二、主責行人用路安全的內政部國土署受訪指出，「行人友善區」是在沒有變更既有道路的規則下，透過標示或道路設計提醒駕駛將進入行人較多的場域。目前全台22個地方政府均有向中央提出建置行人友善區域的計劃，但目前初步完成改善的僅台北市。



三、台北市交通局表示，「行人友善區」未禁止按喇叭且速限依各地所規定，傳言所稱的禁止按鳴喇叭及時速限制，實為「行人優先區」規定。



「行人優先區」提供行人最優先路權，速限20公里、全時段禁按喇叭。若違反按鳴喇叭規定，可依道交處罰條例，處300至600元罰鍰，也非傳言所稱的2400元。



綜合以上，藍色壓花鋪面為台北市所設置用於提醒駕駛減速的行人友善區入口設計，行人友善區沒有禁鳴喇叭規定，且限速各地不同，傳言影片錯將行人優先區規定套用在行人友善區，且也講錯罰鍰金額。因此，為「部分錯誤」訊息。

背景

近期社群平台流傳影片並搭配文字指出，汽機車要小心「藍色方塊」違者最重3萬6千元。

影片內容宣稱，藍紫色的龜殼壓花紋路區域為台北市劃設的「行人友善區」，進入行人友善區時速不能超過30公里，且按喇叭會被罰2千4百元，若超過規定最高限速40公里以上最高會被罰3萬6千元。

查核

查核點一：網傳影片提到的「藍紫色龜殼壓花」路面是什麼？

「藍紫色龜殼壓花」為台北市行人友善區入口馬路鋪面設計

以關鍵字檢索網路，可見台北市交通局新聞稿與《公視新聞》指出，台北市使用「藍色瀝青壓花」作為意象，用於提醒用路人進入行人友善區域，須減速慢行。

台北市交通局臉書官方帳號「台北交通大家談」貼文指出，「行人友善區」是特定區域建置連續行人通行的空間，並用各種措施進行減速，馬路鋪面為藍色。

查核點二：在行人友善區按喇叭會被罰2400元嗎？

行人友善區沒有禁按喇叭規定，網傳禁按喇叭的規定是針對行人優先區

（一）台北市交通局11月28日受訪表示，根據《行人交通安全設施條例施行細則》（第8、10、11條）「行人友善區」並未規定禁止按鳴喇叭，僅要求設置降速設施、速度限制標字、速限標誌，速限則按照當地原本的規則。傳言所稱的禁止按鳴喇叭及時速限制，應為「行人優先區」規定。

（二）內政部國土署12月24日受訪表示，行人友善區並未強制禁止按鳴喇叭，速限也是按照當地原本的規定，並沒有統一限制於特定速限。

行人優先區限速20公里、全時段禁按喇叭

（一）台北市交通局臉書官方帳號「台北交通大家談」貼文顯示，「行人優先區」則是特定路段，為提供行人最優先路權，因此規定速限20公里、全時段禁按喇叭，馬路鋪面為紅色。

（二）台北市交通局受訪也指出，《行人交通安全設施條例施行細則》第9條規定，「行人優先區」應於路口處設置行人優先標誌、區域內行車不超過時速20公里，禁止鳴按喇叭。若違反按鳴喇叭規定，可依《道路交通管理處罰條例》第41條，處3百元至6百元罰鍰。所以，傳言聲稱按喇叭會被開罰2千4百元，也是錯誤訊息。

有關駕駛人超速開罰金額。台北市交通局說明，無論是在「行人友善區」或「行人優先區」皆依《道路交通管理處罰條例》第43條處罰，超過該路段最高限速 40公里以上，依情節可處新臺幣6千至3萬6千元罰鍰，並當場禁止其駕駛。

綜合以上，傳言錯將「行人優先區」禁按喇叭的規定，誤認為是「行人友善區」規定。此外，傳言也錯稱按鳴喇叭的罰鍰金額。

補充資料

法規未限制「行人友善區」路面樣式；台北市為藍色壓花鋪面，其他縣市尚在建置中



內政部國土署12月24日受訪表示，「行人友善區」是希望在沒有變更既有道路的規則下，透過標示或道路設計來提醒用駕駛將進入行人較多的場域中，保障行人安全。

國土署指出，截至目前為止，全台22個地方政府均有向中央提出建置行人友善區域的計劃，但目前初步完成改善的僅有台北市，其餘縣市目前都仍在設計規劃階段，或正與居民和地方團體討論中。

國土署說，《行人交通安全設施條例施行細則》法規制定時因參照日本的設計，並無強制規定行人友善區標示設計。台北市是於法規通過前就已選定藍色為行人優先區的代表色，未來其他縣市是否會進行標示或是會採取哪些設計提醒民眾，還需等待當地政府規劃。