Taiwan FactCheck Center

網傳「行人優先區時速21公里罰3萬6千元」？

行人優先區超速依照不同情節有不同罰鍰，網傳「3萬6千」僅適用超速80公里以上

發佈：2026-01-13

更新：2026-01-13

報告編號：3978

查核記者：邱劭安

實習記者：吳冠廷

責任編輯：陳培煌

發佈：2026-01-13

報告編號：3978

記者：邱劭安、實習記者：吳冠廷、責任編輯：陳培煌

社群平台流傳一段影片，宣稱看到「行人優先區」告示牌或藍色路面，時速只要21公里，會被罰3萬6元。經查，行人優先區超速的確會被處罰鍰，但傳言誇大違規金額，超速80公里（時速100公里）以上才會被罰款3萬6千元。



一、「行人優先區」是行人步行優先，車輛須緩速通過，速限20公里，並禁止鳴喇叭，也會有專用標誌、標線，車輛降速設施等，且在路段兩端地面得採用不同顏色或材質鋪面，提醒車輛駕駛人減速及注意行人。



此外，「藍色路面」只是台北市行人友善區的入口提醒設計，用來提醒駕駛減速慢行，並不代表一律限速20公里，也沒有全面禁止按鳴喇叭，速限仍依原道路規定。



二、車輛若在行人優先區違規超速，將視情節嚴重性，依道路交通管理處罰條例開罰。若在速限20公里的行人優先區以時速21公里行駛，屬一般超速，機車罰鍰為1200元、汽車1600元，並非3萬6000元。傳言宣稱「3萬6千」，須為超過速限80公里以上的最嚴重超速情形，以行人優先區速限20公里計算，須時速達100公里以上，才會適用。



行人優先區超速依照不同情節有不同罰鍰，網傳「3萬6千元」僅適用超速80公里以上。傳言誇大處罰金額，為「部分錯誤」訊息。

背景

社群平台流傳一段影片，內容宣稱只要在學校、醫院、商圈、政府機關、兒少福機構、大眾運輸站，看到「行人優先區起點」告示牌或藍色路面，時速只要21公里，就被罰3萬6。

廣告 廣告

網傳訊息擷圖

查核

查核點一：網傳影片「行人優先區」跟「藍色路面」是什麼？

「行人優先區」以行人步行優先，限速20公里，禁鳴喇叭

為改善行人的用路安全，內政部於2024年9月提出「行人交通安全設施條例施行細則」第九條指出，「行人優先區」是由各縣市主管機關指定的特定路段，以行人步行為優先，行人可於道路全寬通行，於區內之車輛及行人應遵守道路交通安全規則之規定。

行人優先區須設置專用標誌、標線及車輛降速設施，並可於路段兩端採用不同顏色或材質鋪面，提醒駕駛人減速並注意行人；區內車輛行車時速不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭。

「藍色路面」畫面是台北市行人友善區入口馬路鋪面設計，速限按照當地規定

編號3954號查核報告曾查證過傳言影片顯示的「藍色路面」，這是台北市行人友善區入口馬路鋪面設計，用於提醒駕駛進入行人友善區域，須減速慢行。行人友善區並未強制禁止按鳴喇叭，速限也是按照當地原本的規定，並沒有統一限制於特定速限。

查核點二：網傳行人優先區違規超速罰鍰金額是否正確？

傳言影片誇大超速罰鍰內容

（一）「行人優先區超速罰鍰」類似傳言也曾經在網路流傳。內政部告訴查核中心，行人優先區行車速限20公里，若駕駛人違規超速，執法者視情節嚴重性，依「道路交通管理處罰條例」規定開罰。

（二）超速違規罰鍰依超速程度有更細節的規定，根據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表（2025/11/19版）」，超速違規是會依情節輕重，有不同的罰鍰。

一般超速（超過規定的最高時速）

超過規定速限20公里內，機車罰1200元、汽車罰1600元、載運危險品車輛罰2400元。

超速20-40公里：機車罰1400元、汽車罰1800元、載運危險品車輛罰2400元。

嚴重超速（超過規定的最高時速40公里以上）

超速40-60公里：機車和小型車罰12000元、大型車罰18000元。

超速60-80公里：機車和小型車罰16000元、大型車罰24000元。

超速80-100公里：全部車種罰36000元。

另根據「道路交通管理處罰條例」第43條規定，若行車速度超過規定的最高時速40公里，可吊扣汽車牌照6個月，若行車速度超過速限40公里並肇事者，可吊銷駕照。